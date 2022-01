Nejčtenější články týdne - historický nákup a PC verze God of War

23. 1. 2022 16:29 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Bylo by zvláštní, kdyby tomu bylo na libovolném herním webu jinak, ale o nejčtenějším článku týdne bylo s přehledem rozhodnuto už v úterý. To totiž Microsoft oznámil záměr koupit celý Activision Blizzard za bezmála 70 miliard dolarů. Jestli se to skutečně stane a bezprecedentní obchod projde přes všechny příslušné orgány a úřady, uvidíme zhruba za rok. A výsledek akvizice, včetně jeho případných dopadů na jiné platformy, pak nejpozději do několika let.

