Krvavá cesta pomsty pokračuje v LongPlayi The Last of Us: Part II od 15:00

17. 1. 2022 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

LongPlay série The Last of Us jsme původně plánovali jako letní projekt, doufáme ale, že do léta s ním opravdu budeme hotovi. Příběh druhého dílu se ostatně už pomaloučku chýlí k závěru, dnes ale finální rozuzlení ještě stoprocentně neuvidíme.

I tak se ale můžete těšit na množství emotivních zlomových okamžiků, na zběsilý boj o přežití a dost možná i na nečekané smrti rukou lidských či houbových nepřátel. Vaše oblíbené dynamické duo Šárka a Pavel se na vás budou těšit od 15 hodin na našem YouTube!