Spencer: Chceme zachovat Call of Duty na PlayStationu, dohody dodržíme

Akvizice společnosti Activision Blizzard Microsoftem je největší událostí posledního týdne (a ruku na srdce, i posledních měsíců) a my jsme její potenciální důsledky mimo jiné probírali i v aktuálním Fight Clubu. Jedna z velkých otázek, které visí ve vzduchu, je budoucnost vydávání velkých značek z portfolia Activisionu i na konkurenční platformě PlayStation.

Především kvůli této nejistotě vzbudil nákup v hodnotě bezmála 70 miliard dolarů v herní komunitě velmi pestré reakce, Phil Spencer jakožto šéf herní divize Microsoftu chce ale nyní vášně poněkud zklidnit. Původní vyjádření Microsoftu v tiskové zprávě k akvizici i prvotní Spencerova prohlášení byla poněkud vágní, nyní jsou karty jasně vyloženy na stole.

„Měli jsme tento týden dobrý rozhovor s vedením Sony. Ujistili jsme je o našem rozhodnutí dodržet všechny stávající dohody mezi Activision Blizzard a jejich platformou i o naší touze ponechat Call of Duty na PlayStationu. Sony je důležitou součástí herního průmyslu a vážíme si našich vztahů,“ uvedl Spencer na Twitteru.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.