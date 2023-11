Nejčtenější články týdne – česká plošinovka Bzzzt obstála v silné konkurenci

19. 11. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nová česká akční plošinovka Bzzzt se povedla, v recenzi dostala devítku a my vám ji tak můžeme rozhodně doporučit. Jak to bude s prodeji se samozřejmě teprve uvidí, ale minimálně co do zájmu kopala tenhle týden první ligu. V konkurenci jako Football Manager 2024, The Lord of the Rings: Return to Moria a Super Mario RPG se neztratila a mezi jejich recenzemi zvládla být jednou z nejčtenějších recenzí uplynulého týdne.

