GDS 2022: Pawel Miechowski – Shrnutí This War of Mine: Tentokrát z pohledu politiky

18. 11. 2023 15:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

S přednáškou Pawla Miechowského pokračujeme ve výběru toho nejlepšího, co nabídla loňská konference Game Developers Session 2022. Letošní ročník se uskuteční 8. a 9. prosince v pražském Kongresovém centru a opět nabídne řadu zajímavých přednášek, panelových debat i workshopů od výrazných osobností české i zahraniční herní scény. Vystoupí na něm mimo jiné Brian Fargo (inXile), Josh Sawyer (Obsidian), Dean Hall (RocketWerz), scenáristka Rhianna Pratchett či autor Tetrisu Alexej Pažitnov, z tuzemských jmen pak můžeme zmínit Jakuba Dvorského (Amanita) nebo Martina Klímu (Warhorse).

Ještě než vypukne Game Developers Session 2023, můžete si doplnit loňský ročník. V dnešním videu Pawel Miechowski z polského 11 bit studios vypráví o tom, jak se svým protiválečným počinem This War of Mine pronikli i do světa politiky a nakonec i do školních lavic, kde se hra dostala na seznamy povinné „četby“.

Pawel Miechowski (11 bit studios) Šéf PR oddělení s více než 20 lety zkušeností v herním průmyslu. Pracoval na titulech jako Frostpunk, This War of Mine či Children of Morta. Fanoušek piva a fotbalu.

Videa z Game Developers Session 2022 vám přinášíme společně s organizátory konference. Další videozáznamy z minulých ročníků najdete na YouTube. V příštích dnech se můžete těšit například na přednášku Dana Vávry o tom, jak psát dobrý herní quest, či na post mortem české soulsovky The Last Oricru od Vládi Geršla.