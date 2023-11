Remaster Turoka 3 se na poslední chvíli odložil, přesto však vyšel

Retro mistři ze studia Nightdive už téměř dokončili práci na remasteru dinosauří řežby Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered. Klíčové je přitom slovíčko „téměř“, protože hra ještě potřebovala posledních pár oprav, které chtěli tvůrci zahrnout při vydání a hru kvůli nim odložili o dva týdny – místo dříve chystaného 14. listopadu měla vyjít až 30. listopadu.

Vývojáři ohlásili úmysl hru odložit už v pátek, což ovšem kuriózně uniklo pozornosti Nintenda, které hru vydává v Evropě i Austrálii. Na reakci na odklad sice měli v Nintendu plných pět dní, jenže žádná nepřišla a firma staronového Turoka poslala do světa dle původního plánu. Tedy předvčírem.

