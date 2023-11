Bzzzt - recenze parádní české plošinovky

14. 11. 2023 18:00 | Recenze | autor: Pavel Makal

Letošní je rok tak natřískaný povedenými hrami, že i kdyby jich snad vyšla jen půlka, mohli bychom si spokojeně libovat. A když už jsem si myslel, že mohu pro letošek své recenzentské povinnosti pověsit na hřebík a dotáhnout těch několik restů, které měli na starost moji kolegové, vylouply se hned dvě indie lahůdky, které definitivně potvrzují, že z letošní nabídky si už musí vybrat snad opravdu každý. O Slay the Princess si povíme někdy příště, protože dnešní záře reflektorů patří po právu na první pohled nenápadnému skákačkovému klenotu. Navíc z naší české kotliny!

Zpátky k robotům

Pokud hrajete hry už nějaký pátek, nemůže vám být jméno Karla Matějky cizí. Tento nestor české herní scény sice neplní sociální sítě kontroverzními prohlášeními, zato mu prošla pod rukama slušná řádka her a nějakým způsobem se podílel na podstatné části tuzemské herní produkce. Znát ho můžete možná především díky adventurám, které vznikaly pod hlavičkou studia Centauri Production, před více než čtvrtstoletím nicméně nechal svůj otisk i v akční skákačce Colony 28. A právě ke skákání se nyní vrátil se svým sólovým projektem Bzzzt.

I tentokrát jsou v hlavní roli roboti, vaší jedinou zbraní nicméně bude postřeh a správná koordinace pohybů. Bzzzt je totiž takzvaný precision platformer, ve kterém je vaším hlavním úkolem procházet čím dál záludnějšími úrovněmi, a to co nejrychleji, nejefektivněji, při sesbírání všech ve vzduchu se pohupujících šroubků a v neposlední řadě také beze smrti, která na běžnou obtížnost znamená okamžitý restart levelu.

Pro mladší i pokročilé

Když jsme Bzzzt hráli v našem studiu s Lukášem Macurou, sám se podivoval nad tím, že jsem se do hraní pustil právě v „normálním“ režimu, protože ten snazší představuje daleko benevolentnější pojetí s třemi životy na úroveň a krátkým oknem nesmrtelnosti po každém zásahu. Rozhodně není ostudou hru v tomto režimu aspoň vyzkoušet, protože s přibývajícími úrovněmi se překážky stávají vypečenějšími, inspirace v Super Meat Boyovi je hmatatelnější a méně odolní hráči mohou podléhat frustraci a hněvu.

Pokud naopak patříte mezi neohrožené bijce, kteří hledají tu skutečnou výzvu, můžete zvolit obtížnostní úroveň s vypovídajícím názvem “Šílená”, při které máte na celou hru pouze sedm životů a po jejich vypotřebování si to můžete dát pěkně od úplného začátku. Díky tomu je Bzzzt variabilní zábavou pro širší spektrum hráčů, od menších dětí po trochu zkušenější hráče až po tryhard tatínky, kteří si chtějí zavzpomínat na staré zlaté časy a zplakat nad výdělkem a léty poztrácenými reflexy.

zdroj: Foto: Ko.dll

Bzzzt je v jádru klasická skákačka, ve které váš svěřenec, roztomilý robůtek s umělou inteligencí ZX 8000, dostane postupně do vínku několik zvláštních schopností, jako je dvojitý skok nebo dash, a s touto výbavou musí v každé úrovni dorazit do cíle, v čemž mu brání nekonečné množství pastí, elektrizující podlah, rotujících ozubených kol, ale i nepřátelských entit. Hratelnost je v zásadě velmi prostá, k ovládání si vystačíte s hrstkou tlačítek a moderní, žánrovými mixy zmlsaný hráč by se mohl záhy zeptat, jestli to je jako všechno.

Herní herák

Ano, ale bohatě to stačí. Hlavní devízou Bzzzt je totiž okamžitá a snadná uchopitelnost, která jde ovšem ruku v ruce s rostoucí obtížností a také, pokud ve vás dříme aspoň malá hráčská dušička, také s rostoucí touhou procházet úrovně co nejlépe, zasloužit si metál a posbírat vše, co posbírat jde.

zdroj: ko.dll

Bzzzt v tomhle ohledu dokonale zvládá onu kýženou návykovou smyčku, ve které po každé smrti okamžitě chcete pokus opakovat, čemuž přispívá hlavně svižnost nahrávání a možnost pustit se okamžitě znovu do díla. Hra vás nijak nezdržuje a nehází klacky pod nohy skvělému zážitku a onomu odvěkému “Tak ještě jeden pokus”. Protože si tenhle text snad Aleš nepřečte, můžu vám prozradit, že jsem Bzzzt měl dlouhodobě spuštěné v okně normálně při práci a hraní využíval na krátké odpočinkové seance, nechávaje se pro změnu namíchnout něčím jiným než aktuálním světovým děním a podobně.

Robotovo putování je zaobaleno do jednoduchého příběhu s řadou vtípků a popkulturních odkazů, ze kterých se například dozvíte něco o předchozích vědeckých projektech profesora Norberta a jeho kolegyně Emy. Hra sice nemá dabing, je ovšem kompletně v češtině, a tak si průpovídky hlavních postav užijete i bez znalosti anglického jazyka.

Ta hudba!

Najdete tu celkem dvaapadesát úrovní a všechno v nich je vyvedeno v okouzlujícím pixelartu s množstvím detailů a velmi příjemnou barevnou paletou. Bzzzt obsahuje bohaté množství různých druhů nepřátel a dojde i na souboje s bossy, které ovšem musíte porazit důvtipem a ne hrubou silou. Hraní má velmi dobré tempo a variabilitu, klasické skákačkové pasáže někdy střídá skoro až bullet hell, případně zběsilý úprk před nebezpečím.

Jedním z největších překvapení pro mě ovšem byl fantastický hudební doprovod, který by si zasloužil přítomnost na streamovacích platformách a který nejen že skvěle doprovází dění na obrazovce, ale klidně obstojí i sám o sobě. Parádní chiptune melodie s neoddělitelnou retro příchutí jsou dílem Martina Lindy, celý zbytek hry si ale Karel Matějka dělal sám.

Bzzzt je roztomilé malé zjevení, parádní příspěvek do letošního silného roku a lákavá nabídka pro všechny, kteří si po všech Baldur’s Gatech, Starfieldech a Like a Dragonech potřebují oddychnout u něčeho snadno dávkovatelného. Přirozeně nejde o žádný epos, ale o perfektně navržený a dotažený počin, ze kterého je především cítit, že si jej autor vytvořil přesně tak, jak chtěl. A to je pro nás velké štěstí. Za těch pár korun, které hra na Steamu stojí, se vám stokrát odvděčí