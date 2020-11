Nejčtenější články týdne: Assassin’s Creed, Partisans a Xbox

8. 11. 2020 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Assassin’s Creed patří k těm nejzajímavějším herním sériím, které tu jsou s námi dlouho, vychází pravidelně a z drtivé většiny se mohou chlubit opravdu dobrými hrami. Příští týden vyjde zbrusu nový Assassín, a my se tak po Egyptě a Řecku podíváme do Anglie.

Vikingové na nás už čekají a my jsme zvědaví, jestli se z toho vyklube jedno z těch lepších pokračování, nebo jestli to bude jen přehlídka bugů. Vás Assassín očividně zajímá taky, a to natolik, že se z rekapitulačního článku o všech dílech série stal ten nejčtenější příspěvek celého týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa