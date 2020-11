Nintendo Switch v prodejích roste, do konce fiskálu chce prodat 90 milionů konzolí

5. 11. 2020 13:56 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Nintendo zveřejnilo finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2020. Podle nich se do 30. září letošního roku prodalo celosvětově 68,3 milionu Switchů – 6,86 milionu z nich právě v období od července do září. Firma následně upravila zářijové predikce, dle kterých chtěla do konce března 2021 prodat 85 milionů svých konzolí. Nyní cílí dokonce na 90 milionů prodaných kusů.

Kromě Switchů se letos v létě prodávaly také hry. Za uplynulé čtvrtletí Nintendo eviduje bezmála 50 milionů prodaných kusů softwaru (z naprosté většiny toho herního). 47,2 % příjmů z prodejů pochází z digitální distribuce.

Za celkovou dobu existence konzole se prodalo celkem 456,49 milionu her a aplikací na Switch. Nintendo zveřejnilo také aktualizované žebříčky pro své exkluzivní tituly: