Nintendo míří na 85 milionů prodaných Switchů do konce března. Daří se mu v Japonsku

14. 9. 2020 12:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Hybridní konzole Switch je pro Nintendo obrovským úspěchem. Koncem ledna jsme informovali o celoživotních prodejích (méně než tři roky na trhu), které se vyškrábaly na 52 milionů. Do konce fiskálního roku, tedy do konce letošního března, toto číslo narostlo ještě o další 3 miliony. A od té doby dále roste raketovou rychlostí.

Nintendo původně předpovídalo, že v letošním fiskálním roce (do konce března 2021) prodá dalších 19 milionů Switchů. Toto číslo se se později zvýšilo na 22 milionů, v srpnu už na 25 milionů a nyní se v kuloárech hovoří o 30 milionech pouze za čtvrtý rok života konzole. Znamenalo by to, že by se od vydání konzole do března 2021 prodalo na 85 milionů zařízení. Prodejům pomáhá jak světová situace (lidé zavření doma víc hrají), tak popularita Animal Crossingu.

Toho se jen v Japonsku prodalo na 5,6 milionu kusů a znamená to podle nejnovějších odhadů, že minimálně každý třetí Japonec vlastnící Switch má svůj vlastní ostrůvek ve zvířecím ráji. Switch si totiž ve své domovině našel už 15 milionů zákazníků.

Poslední informace o celosvětových prodejích potvrzená Nintendem pochází z konce června a chlubí se 61,44 miliony Switchů.