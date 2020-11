Pražské Muzeum her volá o pomoc

4. 11. 2020 14:12 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejen gastro byznys je kvůli uzavření podniků během nouzového stavu v problémech. Kvůli koronaviru se ve finanční krizi ocitají kina, galerie, ale i místa spjatá s hrami. Pro Muzeum her Čeňka Cibiena v pražských Holešovicích už je současná situace neúnosná a s žádostí o podporu zamířilo na český crowdfundingový server, Startovač.

„Na ztrátu ze začátku tohoto roku jsme byli nuceni vzít si úvěr, abychom získali prostředky na pokrytí nákladů, které jsme i přes uzavření kvůli koronavirové situaci museli hradit, tedy na nájem prostor, záloh na pojištění, údržbu depozitáře a další provozní náklady. Na další, aktuální nucené uzavření z nařízení vlády nám již banka žádné další finance neposkytne, a proto jsme se rozhodli požádat o pomoc Vás, naše příznivce, diváky a návštěvníky,“ píše Cibien.

Muzeum her Cibien’s Corner je od počátku provozu v roce 2018 spíše ve ztrátě, a současné uzavření pro něj tak může být poslední ránou před krachem. Cibien nežádá o malý obnos: Milníková částka 350 000 korun je minimem pro to, aby pražská pobočka úplně neskončila a provozovatelům se ji povedlo zakonzervovat do začátku roku 2021, kdy by situace mohla být lepší.

zdroj: Startovač

Pokud by se na Startovači povedlo vybrat 580 000 korun, mohlo by být Muzeum her otevřené ještě v letošním roce i za minimální návštěvnosti, ihned po uvolnění vládních nařízení. V případě, že by fanoušci na podporu muzea poslali skoro 800 000 korun, mohli by ho Cibien a jeho tým dokonce rozšířit o další prostory a expozici vyhrazenou historii počítačů.

U crowdfundingu se samozřejmě počítá s tím, že se na výslednou částku složí velké množství jedinců, a tak jsou pro přispěvatele připraveny odstupňované odměny. Patří mezi ně vstupenky do Muzea her, různé upomínkové předměty, účast na natáčení pořadu o retro hrách, ale třeba také možnost přímo odkoupit jeden z arkádových automatů a vystavit si ho u sebe doma.

Kampaň na záchranu muzea končí 14. prosince, v době psaní článku bylo zatím vybráno 13 % ze základní cílové částky, tedy necelých 50 tisíc korun.