Jaké hry vyjdou v listopadu?

2. 11. 2020

Listopad je bezesporu nejočekávanějším měsícem letošního herního kalendáře. Konečně vyjde nová generace konzolí od Microsoftu a Sony, je tu nový Assassin, další Call of Duty a ještě před pár dny platilo, že v takto nabušeném měsíci měl dorazit i Cyberpunk 2077.

Ten se ale odporoučel do prosince, čímž se může dočkat větší pozornosti celá řada dalších zajímavých her, jakými jsou například nový Spider-Man, další Yakuza či remake Demon’s Souls. Níže naleznete všechny nové hry vycházející tento měsíc.

Studio Zachtronics známé především svými bolehlavovými logickými hrami jako TIS-100 a Opus Magnum protentokrát zkouší něco docela jiného – válečnou tahovou strategii z prostředí studené války, ve které Amerika bojuje s Amerikou z jiné dimenze. Na puzzly přesto dojde, stejně jako na další verzi klasické karetky Solitair. Bude to ale dostatečně originální, tak jako předchozí tvorba studia?

zdroj: Zachtronics

Série arkádových závodů se po předchozím dílu zaměřeném převážně na rally vrací k bláznivějším disciplínám, kterým nechybí šílené skokánky, spousta konfet a nadšených diváků. Docela obyčejný, nepřekvapivý základ protentokrát obohatí doprovodný podcastový pořad a famózní efekty, viz naše dojmy. Bude to ale stačit na zisk titulu závodní hry roku, nebo si ho uzme druhá závodní hra vycházející ve stejný den?

zdroj: Codemasters

Jedny z nejlepších moderních Need for Speed se vracejí v omlazeném remasteru. Ve hře se opět stanete ilegálními závodníky a/nebo jejich pronásledovateli policisty a zavzpomínáte na staré dobré kořeny celé série. A rovněž si připomenete, jaké supersporty byly v roce 2010 na vrcholu benzinového řetězce.

zdroj: Electronic Arts

Další Assassin se po Egyptu a Řecku vydává do Anglie a přilehlého severu. Udělá z vás obávaného Vikinga, který bude plenit jednu anglickou vesnici za druhou. Pořád to vypadá jako každý další Assassin, ale jiné téma a s ním spojené minihry, vlastní osada, vylepšený systém vedlejších úkolů a další nové prvky by vedle doposud největší mapy mohly být dostatečnými lákadly. Nebo se snad netěšíte?

zdroj: Ubisoft

Star Wars: Squadrons se sokoly? Je to tak. The Falconeer je v podstatě střílečka s dogfighty stíhaček, až na to, že místo stíhačky sedláte sokola a místo vesmíru létáte nad fantaskním mořem Ursee. A to pouze v singleplayeru! Doufejme, že půjde o jeden ze skrytých klenotů letošního roku, protože sázka na takové datum se může zle nevyplatit, i když jde o launchový titul Xboxu…

zdroj: Xbox

Legendární komiksová střílečka s kdysi jedinečnou vizuální stránkou si po 17 dlouhých letech znovu proklestila cestu na moderní systémy v nefalšovaném remaku. V této akci se místo rozsévání kulek můžete i plížit, potají tak obnovit vlastní paměť a odhalit události vedoucí ke snaze svrhnout americkou vládu.

zdroj: Archiv

Zatímco v Japonsku si novou Yakuzu užívají už od ledna (ale pouze na PS4), ostatní trhy se dočkají až s uvedením nových konzolí na trh. Zapomeňte na všechny předchozí díly, protože sedmička (technicky osmička) sleduje nového hlavního hrdinu protloukajícího se kriminálním životem okořeněným spoustou starých i nových miniher. Fanoušci série asi nemají co řešit.

zdroj: Sega

Ještě než se na scéně objevila série Dark Souls, položilo studio FromSoftware základy tuze náročného žánru hrou Demon’s Souls. Temné RPG, kde se pro smrt nejde daleko, vám mohlo utéct minimálně třeba proto, že vyšlo pouze na PS3. Jeho letošní remake je zase exkluzivitou PlayStationu 5, takže z bláta do louže? Možná. Pokud se ale stanete šťastnými majiteli konzole, budou tam na vás tyto (doufejme opět) lahodné útrapy čekat.

zdroj: PlayStation

Jedna z prvních oznámených her pro konzole nové generace je zajímavým žánrovým mixem nazývaným looter-slasher. V naleštěném brnění se budete ohánět epickými meči a prosekávat se zástupy nepřátel a bossů. Tohle může jedině překvapit, protože to zatím vypadá spíš jako hra snažící se pouze předvést možnosti nového hardwaru. Řekl někdo Ryse?

zdroj: Gearbox

Zkušený Peter Parker se rozhodl zaučit nového Spider-Mana v pokračování s Milesem Moralesem. Bude to o něco menší hra než dva roky starý Spider-Man, ale ve stejně velkém, díky novým konzolím i rychlejším světě. Navíc si na PlayStationu 5 můžete dát i remaster „prvního“ Spider-Mana, pokud vám na PS4 třeba utekl. V zájmu příběhu uděláte jedině dobře, jelikož hry na sebe přímo navazují.

zdroj: Sony

Co by to bylo za rok bez nového Call of Duty. Letošní ročník vám na disku zabere ještě víc místa, přičemž vás vrátí do studené války, tedy na začátek série Black Ops. Singleplayerová kampaň slibuje hvězdné obsazení s výbušnou akcí, zatímco nad multiplayerem se Aleš s Pavlem vyloženě rozplývali. Blýská se na další kvalitní CoDko?

zdroj: Activision

Jako poslední z velkých fotbalových sérií se letos vrací i Football Manager. Nový ročník toho nebude zdaleka obsahovat tolik, kolik autoři doufali - práci jim, tak jako zbytku herního průmyslu, zkomplikovala koronavirová pandemie. Ale i tak v simulátoru fotbalového manažera najdete spoustu zajímavých novinek, kterým vévodí nový přestupový systém nebo řeč těla vašeho trenéra. Ano, když budete naštvaní, můžete po někom v kabině mrsknout láhev s vodou...

zdroj: Sports Interactive

