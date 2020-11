Sledujte Fight Club #502, kde se loučíme s doznívající generací konzolí

4. 11. 2020 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

502. díl podcastu Fight Club opět odbavíme ze svých domovů. Do našich detašovaných pracovišť už dorazily oba nové Xboxy Series, přečíst si můžete Pavlovy dojmy a chystá se i jejich komplexní recenze. Na PlayStation 5 a naše poznatky si ale ještě budeme muset počkat. Proč? I to bude jedním z témat.

Jinak ale tenhle díl chceme věnovat hlavně loučení s Xboxem One a PlayStationem 4. Možná to ale nebude tak definitivní, jak by se mohlo zdát. Budou nové konzole opravdu takovou revolucí, že bude přechod na příští generaci nevyhnutelný? Zřejmě ne tak docela.

Živě z našich domovů začínáme klasicky v 16:00.