Xbox Series X v redakci - takhle vypadá vlajková loď Microsoftu pro příští roky

1. 11. 2020 14:05 | Hardware | autor: Pavel Makal

Po představení maličkého (aspoň v porovnání s morčecí figurantkou) Xboxu Series S konečně dochází i na vlajkovou loď příští generace konzolí od Microsoftu. I Series X jsme podrobili pečlivému zkoumání a přeměřování, abyste se ještě před cestou do obchodu mohli přesvědčit, co na vás v krabici čeká. A jako obvykle jsme neváhali použít moderní způsob srovnávání s domácími mazlíčky, tentokrát s ohledem na barevnou kompatibilitu s o něco útlejší Pralinkou.

zdroj: vlastní

Balení Xbox Series X je poněkud masivnější, než je tomu v případě slabšího a méně rozměrného sourozence. Je i podstatně těžší, váží 4 a půl kilogramu, tedy o dvě kila víc, než Series S a zhruba třikrát tolik co nadprůměrně živený exemplář Cavia aperea porcellus. Přední stranu zdobí detail na vrchní část komínovité konzole, příslib hraní AŽ ve 4K a 120 FPS a informace o velikosti SSD. To sice dosahuje velikosti 1 TB, fakticky ale dostanete pro instalace her a aplikací k dispozici 802 GB, zbytek po naformátování disku zabírá systém konzole.

zdroj: vlastní

Druhá strana oproti balení Series S neukazuje širokou plejádu her, které si na konzoli budete moci užít, namísto toho se spoléhá jen na podobiznu Master Chiefa, tedy jedné z legend xboxových exkluzivit. Bohužel je v současné době také plánovaným protagonistou hry, která se potýká s celou řadou problémů a jejíž vývoj opouští jeden klíčový vývojář za druhým. Halo Infinite mělo být původně launchovým titulem nové generace, v současné době je ale jisté, že vyjde až příští rok, přičemž konkrétní datum je zcela ve hvězdách. Ale na krabici to Chiefovi sluší, ne že ne!

zdroj: vlastní

Po oloupání všech bezpečnostních pásek a odklopení přední části balení se vám konečně naskytne tento pohled. V balení kromě konzole naleznete novou verze Xbox Controlleru v černé barvě, dvě tužkové baterie, vysokorychlostní HDMI kabel a samozřejmě napájení. Naopak byste kupodivu marně hledali voucher na byť několikadenní vyzkoušení služby Xbox Game Pass.

zdroj: vlastní

Xbox Series X v plné kráse i s ovladačem. Konzole působí robustním dojmem, je relativně těžká, ale zároveň se výrobci podařilo udržet velikost v míře, která není humpolácká a nutně na sebe neupoutává pozornost hned při vstupu do místnosti, kde je přítomna. Na přední straně najdete kromě diskové mechaniky a jejího ovladače také samotné tlačítko pro spuštění, USB port a tlačítko pro párování ovladače.

zdroj: vlastní

Ovladač je nachlup stejný, jako v případě Series S, liší se jen barvou. Naleznete na něm modifikovaný D-Pad, inspirovaný Elite Controllerem, od poslední iterace se také liší zdrsněním povrchu gripů, takže by se vám měl pohodlněji držet a nevyklouzávat z rukou. Největší změnou je pak implementace tlačítka pro záznam a sdílení screenshotů a videí. Ta mimochodem na rozdíl od Series S můžete pořizovat až ve 4K rozlišení (Series S podporuje jen Full HD) s HDR, a to v maximální délce 30 vteřin.

zdroj: vlastní

Zadní strana konzole se svou výbavou od slabšího Series S neliší. I zde najdete kromě napájecí zdířky také dvojici USB 3.0 portů, slot na rozšíření úložiště, HDMI port a ethernetovou přípojku.

zdroj: vlastní

Pohled na vrchní část konzole. Konkávní profil s chladícími otvory a dodává jinak hladkému zařízení zajímavý detail, podpořený zeleným zabarvením průvrtů. Bohužel se zatím v praxi nepotvrdila teorie, že po spuštění konzole z vrchní části vytryskne zelený pruh světla, v němž bude po dobu užívání rotovat holografická podoba Phila Spencera. Můžeme ovšem stále doufat v pozdější update firmware.

zdroj: vlastní

Pohled na konzoli ve stojaté poloze. Zařízení můžete využívat i v horizontální poloze, pro tento případ je vybaveno malými gumovými výstupky, které slouží jako nožičky. Bohužel jsou umístěny na odvrácené straně konzole, a tak je na této fotografii hledáte marně. Nemusíte se ale bát, jsou skutečně velmi nenápadné a hladký profil a celistvou uhlazenost konzole narušují jen velmi minimálně.

zdroj: vlastní

Jak je vidět z přímého srovnání vidět, Series X není zdaleka tak velkou konzolí, jak by se z mnoha marketingových materiálů mohlo zdát. Na výšku měří 30,1 cm, šířka a hloubka zařízení pak činí 15,1 cm. Pralinka oproti tomu ve standardní poloze měří 29 cm na délku, v nejširším bodě má 11cm a na výšku v nejvyšším bodě taktéž 11 cm.

zdroj: vlastní

Na této fotce vidíme obě budoucí konzole od Microsoftu bok po boku, vyniká především drobnost Series S, který je o více než polovinu užší a o zhruba dva centimetry nižší než Series X.

zdroj: vlastní

Srovnání výšky obou zařízení v kontrastu s domácími hlodavci.

zdroj: vlastní

Detail ovladače a diskové mechaniky Series X.

zdroj: vlastní

Detail ovladače a přední části Series S.

zdroj: vlastní

Celkový pohled na příští generaci konzolí od Microsoftu.

zdroj: vlastní

Půdorys obou konzolí ve vertikálním stavu.