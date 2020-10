Xbox Series S v redakci: Jak vypadá nejmenší konzole od Microsoftu?

30. 10. 2020 17:00 | Hardware | autor: Pavel Makal

Nové konzole jsou za dveřmi a vy jste už na internetech jistě zahlédli celou řadu fotografií a rozbalování PlayStationu 5 a Xboxu Series X. Zatímco je ale pohled většiny upřen na tyto dva titány, my vám předvedeme menšího brášku nové vlajkové lodi Microsoftu.

Xbox Series S je nejmenším Xboxem všech dob, přesto by ale měl být přípraven zvládat hry příští generace. Pokud se chystáte na jeho pořízení, můžete se již nyní podívat, co vás čeká v krabici.

zdroj: vlastní

Krabice sama je velmi úsporná a snadno ji schováte před ratolestmi nebo zvídavou polovičkou, které jste ještě nedávno tvrdili, že si žádnou novou hračku v dohledné době rozhodně nekoupíte. Na přední straně se výrobce chlubí především schopností zařízení spouštět hry až ve 120 snímcích za vteřinu (už jste si koupili novou televizi? Tu tak snadno neschováte!) a 512 GB superrychlým SSD.

Upozorňuje ale také na to, že tahle konzole je plně digitální, neobsahuje tedy na rozdíl od rozměrnějšího sourozence diskovou mechaniku. Pro pravidelné zákazníky bazarových prodejů nebo zkrátka pro ty, kteří stále nedají na krabičky dopustit, se jedná o varovně zdvižený prst.

zdroj: vlastní

Ani zadní strana balení nešetří chválou. S novým Xboxem si domů přinesete knihovnu tisíců titulů napříč čtyřmi generacemi, které si můžete užít i díky službě Xbox Game Pass. Ta je zejména pro Series S a jeho digitální filozofii naprosto integrální. Výrobce upozorňuje také na kompaktní design, který si blíže prohlédnete na dalších fotkách.

zdroj: vlastní

A tady už máme obsah balení v plné kráse. Opakuje se výzva, abyste konzoli využili k pohánění svých snů a mnohým slabším povahám možná poskočí srdce leknutím, kde se nachází ovladač. Nebojte se, je mazaně ukrytý ve vrchní části.

zdroj: vlastní

Nový Xbox Controller v plné kráse. Bílé provedení mi dalo zavzpomínat na můj první Xbox One v limitované bílé edici Sunset Overdrive, při bližším zkoumání si ale všimnete Elite Controllerem inspirovaného D-padu a také nového tlačítka pro záznam a sdílení screenshotů a videí. Mimochodem, ty se konečně rovnou uploadují do mobilní aplikace Xbox, což výrazně usnadňuje jejich export z konzole.

zdroj: vlastní

Series S i s ovladačem v plné kráse. Na první pohled je skutečně skoro neuvěřitelné, že se Microsoftu povedlo potřebný hardware nacpat do ještě menších rozměrů, než které měl už tak drobný Xbox One X. Celá konzole má pouhého 27,5 centimetru na výšku, 15 cm na šířku a 6,5 cm do hloubky.

Čistému designu dominuje kruhový průduch chlazení, který zařízení vysloužil od zlých jazyků přezdívku „reprák z IKEA“ (ano, dívám se na tebe, Šárko!). Bohužel se zřejmě nenaplní tajná přání, aby z těchto míst k hráčovi promlouval hlas Cortany.

zdroj: vlastní

Zadní strana konzole ukazuje možnosti připojení. Kromě napájení tu najdete také zdířku na ethernetový kabel, HDMI slot, dva superspeed konektory USB (třetí USB se nachází na přední straně konzole) a hlavně slot na kartu rozšiřující úložiště. Tu vyrábí společnost Seagate a zaplatíte za ni skoro 7 tisíc korun, tedy jen o tisícovku méně než za celý Series S. Na druhou stranu vám poskytne další 1 TB místa pro next-gen tituly.

zdroj: vlastní

Na této fotografii si můžete povšimnout dalších bočních průduchů a také čela konzole, na kterém se nachází spínací tlačítko, zmiňovaný USB port a tlačítko pro párování s ovladačem. Jak už jsem zmínil, otvor diskové mechaniky byste tu hledali marně.

zdroj: vlastní

Pro potřeby focení jsem využil Rozinku, své zhruba kilo a půl vážící morče, které je pocitově skoro stejně rozměrné jako celá konzole. Ta se chlubí jen o něco málo větší hmotností (2,5 kg) a navíc spotřebuje mnohem méně hlávek římského salátu za den.

Xbox Series S je velmi podobně mazlitelný jako obtloustlý hlodavec, nedisponuje ovšem drápky a zuby, takže se vaší náklonnosti může bránit jen s velkými obtížemi. A nyní mě omluvte, jdu se vrhnout na stahování nového firmware. Na shledanou u finálního zhodnocení!