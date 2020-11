Testy GeForce RTX 3070: Výkon RTX 2080 Ti za polovinu

6. 11. 2020 10:15 | Hardware | autor: Jiří Svák

Stejně jako u předcházejících modelů nové generace Ampere posunuje GeForce RTX 3070 laťku výhodnosti. Za takový výkon jsme ještě nedávno museli platit částku kolem 30 000 Kč (2080 Ti), nyní jde pořídit už přibližně za 14 000 Kč.

Kdyby jen byly nějaké kusy skladem! Stejně jako v případě dříve představených modelů GeForce RTX 3080 a RTX 3090 nejsou grafiky RTX 3070 vůbec k sehnání, a to ani v zahraničí. Nvidia přitom slibovala, že skladové zásoby při příštím launchi vylepší. K žádnému výraznému rozdílu ale, zdá se, nedošlo.

I přes trable s dostupností nicméně karta splnila to, co Nvidia slibovala: podstatný mezigenerační skok. Ten připomíná řadu Pascal 4 roky nazpět, kdy jsme sledovali, jak GeForce GTX 1070 skočila o dvě třídy výše a předehnala předcházející top model GTX 980 Ti. Podobnou situaci můžeme vidět i u nástupu Ampere. V případě RTX 3070 sice nemůžeme mluvit o předehnání RX 2080 Ti, ale spíše o dorovnání výkonu, i to je však po minulé generaci Turing velký skok.

Co se parametrů karty týče, RX 3070 je postavena na čipu GA104, což je o třídu nižší model než GA102 v RTX 3080 a RTX 3090. Má tím pádem nižší počet výpočetních jednotek: 5888 (pro srovnání, RTX 3080 jich má 10496).

Menší je také paměť, zůstala na 8 GB, což je o 2GB méně než RTX 3080, ale také o 3 GB méně než RTX 2080 Ti, se kterou karta přímo soupeří. Rovněž nejde o nejvýkonnější typ GDDR6X od Micronu, ale o standardnější sortu pamětí GDDR6 s taktem 14 GHz a celkovou propustností 448 GB/s.

Karta má určené TPD na 220 W a vyžaduje napájení jedním osmipinem (nebo nově 12pinem s redukcí u karet Founders Edition). To je mimochodem přijatelnější hodnota než žravý čip GA102, který dokáže hravě překonat hranici 300 W, ba i 350 W.

Výkon GeForce RTX 3070

Jako pomocníka při orientaci ve výkonu se obrátíme na osvědčenou trojici zahraničních magazínů, jejichž srovnávací grafy umí pěkně ilustrovat, jak si na tom jednotlivé čipy stojí. A výsledek je napříč testovanými hrami velmi dobře čitelný.

Ve Full HD, v němž testovaly redakce techpowerup.com a computerbase.de, vychází RTX 3070 v průměru shodně s RTX 2080 Ti. Zatímco jeden magazín naměřil výkon RTX 3070 o 1 procentní bod nižší než RTX 2080 Ti, druhý zase o 2 procentní body vyšší. To samozřejmě odráží skladu her, testovací sestavu i použitou metodiku, rozdíl je ale tak malý, že ho můžeme označit za remízu.

RTX 3070 ve Full HD | zdroj: ComputerBase.de RTX 3070 ve Full HD | zdroj: techpowerup.com

To stejné pozorujeme u rozlišení QHD/1440p, kde je rozdíl mezi přímými konkurenty snad ještě menší, maximálně jedno procento ve prospěch RTX 3070, a to i přes, nebo právě pro větší testovací vzorek her.

RTX 3070 ve QHD | zdroj: ComputerBase.de RTX 3070 ve QHD | zdroj: Techspot

RTX 3070 ve QHD | zdroj: Techspot

A do třetice všeho dobrého ve 4K. Na výkonnostní úrovni RTX 3070 očividně nedochází k tak výraznému omezení FPS ze strany procesoru, takže ve všech měřených rozlišeních pozorujeme podobné relativní hodnoty. To se například nedalo říct o RTX 3080, kde se stoupajícím rozlišením byly rozdíly výraznější.

RTX 3070 ve 4K | zdroj: ComputerBase.de RTX 3070 ve 4K | zdroj: techpowerup.com

RTX 3070 ve 4K | zdroj: Techspot

Pro úplnost se ještě sluší uvést, v jakých hrách zmiňované redakce testovaly, abyste měli přehled, zda výsledky platí i pro vás. Stačí si rozkliknout screenshoty níže.

zdroj: ComputerBase.de zdroj: Techspot

zdroj: techpowerup.com

Spotřeba GeForce RTX 3070

Spotřeba je u RTX 3070 velké překvapení. Osobně jsme po žravých kartách RTX 3080 a 3090 čekal podobný scénář, ale opak je pravdou. TDP karty je stanoveno na 220 W a přesně kolem této hodnoty se pohybuje spotřeba i ve hrách – tedy na úrovni GeForce RTX 2070 Super, ale s výkonem RTX 2080 Ti. To je opravdu špičkový výsledek. Oproti minulé generaci tak došlo k výraznému navýšení energetické efektivity, v techspotu dokonce kartu označují jako jednu z nejefektivnějších karet, co kdy měli čest testovat. Což ostatně ukazují i grafy výkonu na watt níže.

RTX 3070: spotřeba | zdroj: Techspot RTX 3070: spotřeba | zdroj: techpowerup.com

RTX 3070: výkon na watt | zdroj: Techspot RTX 3070: výkon na watt | zdroj: techpowerup.com

Provozní vlastnosti grafiky, tedy alespoň Founders Edition, jsou dobré, karta nepřekročí 74 °C a je tichá i v zátěži.

Výkon v ray tracingu

Mezigeneračně poskočil i výkon v ray tracingu, a to proporčně k rasterizaci. Se zapnutým DXR si tak podporované tituly zahrajete, jako byste měli v počítači GeForce RTX 2080 Ti. Na 4K/60 FPS to stačit nebude, ale to se ani u karty této úrovně nepředpokládalo. Navíc, výkonností penalizaci lze prakticky plně eliminovat zapnutím DLSS 2.0 (Control), takže lze říci, že s ray tracingem si na RTX 3070 zahrajete velmi dobře.

RTX 3070: RTX on | zdroj: techpowerup.com RTX 3070: RTX on (+ DLSS) | zdroj: techpowerup.com

Závěr bude dnes jednoduchý: RTX 3070 se povedla, přináší výkon dřívějšího top modelu za polovic ceny, mimořádnou energetickou efektivitu a povedené chlazení (Founders Edition). Negativa jsou dvě: menší paměť oproti výkonnostně ekvivalentní grafice GeForce RTX 2080 Ti a prakticky nulová dostupnost, což je pro natěšené kupující zvláště nepříjemná situace.

Stav bohužel nahrává zvyšování ceny nereferenčních edicí, které se nepohybují kolem 14 000 Kč, ale spíše začínají až od 15 000 Kč. Nenechte se proto zlákat a raději počkejte, než bude karet na trhu dostatek. A taky na dostupnost nových karet AMD, které by mohly s výhodností také ještě zahýbat.