Radeony 6000 představeny. AMD útočí na nejvyšší výkonnostní příčky

Radeon RX 6800 Konkurence RTX 3070 / 2080 Ti, výkonem je má překonat TDP 250 W, 16 GB VRAM Cena 579 USD (~ 16 400 Kč) Dostupnost 18. listopadu 2020

Radeon RX 6800 XT Údajně se vyrovná RTX 3080 TDP 300 W, 16 GB VRAM Cena 649 USD (~ 18 400 Kč) Dostupnost 18. listopadu 2020

Radeon RX 6900 XT Útočí na výkon RTX 3090 TDP 300 W, 16 GB VRAM Cena 999 USD (~ 28 300 Kč) Dostupnost 8. prosince 2020



Radeony 6000 aka Big Navi

Společnost AMD oznámila novou generaci svých grafických karet Radeon. Celkem byly představeny 3 modely, které přímo cílí na konkurenční karty Nvidia Ampere včetně nejvyššího čipu GeForce RTX 3090. Novinky jsou postaveny na architektuře RDNA 2 a všechny mají shodně 16 GB paměti.

Změn v novém čipu je nakonec více, než se předpokládalo. Kromě očekávaných dedikovaných jednotek pro akceleraci ray-tracingu skrývá druhá generace RDNA i další vylepšení. Mezigeneračně by si tak nové karty měly ve výkonu na watt polepšit o více než 50 %. Vzhledem k tomu, že jsou Radeony 6000 postaveny na stejném, 7nm výrobním procesu TSMC jako předcházející generace, je tak vysoké číslo překvapivé. Jak toho AMD dosáhlo?

zdroj: AMD

Novinky v architektuře RDNA2: Infinity Cache, vyšší takty

AMD se podařilo vylepšit výpočetní jádra v GPU, která nově vykonají o 30% více práce při stejné energetické dotaci jako minulá generace. Může za to chytřejší řízení spotřeby, které dokáže lépe využívat úsporných stavů čipu, a redukovat tak plýtvání energií.

Poměrně velkou měrou se na spotřebě čipu podílejí také přesuny dat. AMD se proto podívalo na datové cesty a jejich přepracováním docílilo dalšího zvýšení energetické efektivity GPU. V neposlední řadě došlo k optimalizaci grafické pipeline, ale o tom nemáme žádné podrobnější informace.

zdroj: AMD

S pohybem dat v GPU souvisí i další zásadní novinka, a tou je Infinity Cache. Jedná se o jakýsi zásobník blízko čipu, který má za cíl redukovat a optimalizovat přístupy GPU do video paměti. Tím, že je cache hned u jádra, dosahuje vyšší přenosové rychlosti a nižší latence. Jde vlastně o jakousi obdobu L3 cache z procesorů. Každé GPU v generaci 6000 má takové cache 128 MB.

Efektivní propustnost Infinity Cache společně s 256bitovou sběrnicí (tu mají všechny karty Big Navi) by tak podle AMD měla dosahovat až 2,17násobku samostatné 256bitové sběrnice. Celek by přitom měl spotřebovat jen 90 % energie.

Právě sběrnice a její propustnost se ještě před uvedením nových Radeonů jevila jako potenciální problém. Nvidia totiž svůj nový high-end osadila exkluzivními paměťmi GDDR6X s poměrně širokou sběrnicí a vysokými takty, zatímco AMD se muselo spokojit se standardními čipy GDDR6 na 256bitové sběrnici. Infinity Cache by mohla tento hendikep vyvážit. Ale samozřejmě si musíme počkat, zda prezentovaná čísla neplatí jen za specifických podmínek vnitrofiremních testů.

zdroj: AMD

Posledním zásadním vylepšením RDNA2 je navýšení taktů. Jádro bude moci tikat až na 2250 MHz, a to při stejné spotřebě jako minulá generace. Procentuálně jde o 30% navýšení taktů, jak uvádí AMD. Bez přechodu na nový výrobní proces? Úctyhodné.

Uvedený takt je ale maximální, očekávám, že jádro bude v reálné zátěži tikat někde kolem 2000 MHz, podle modelu GPU. Alespoň už však víme, odkud se vzaly tak vysoké takty u PlayStationu 5, kterými nás Sony při představení nové konzole překvapilo.

Pokud všechna vylepšení dohromady srovnáme ve hrách s minulou generací, vyjde nám něco, čím se bude AMD podobně jako Nvidia ráda chlubit – dvojnásobný mezigenerační výkon ve 4K. Jen pohleďte:

zdroj: AMD

U tohoto srovnání, stejně jako následujících, ale bude dobré nepodlehnout prvnímu dojmu. AMD v legendě uvádí, že jde o maximální naměřené hodnoty („up to“), nikoli tedy průměrné, jak tomu u benchmarků bývá zvykem. To může výsledky hodně zkreslit.

AMD taktéž jistě nezapomene připočíst vliv svých nových funkcí pro vylepšení výkonu, které s novou generací představila. Jde o Rage Mode a AMD Smart Access Memory. První zmíněný prvek není nic přelomového, jedná se vlastně jen o režim přetaktování od výrobce. Zato druhý je o poznání zajímavější. Pokud s novou grafikou Radeon osadíte do počítače také procesor Ryzen 5000, získá CPU přímý přístup do 16GB paměti grafické karty, čímž dokáže potenciálně zrychlit operace s pamětí a celkový výkon zase drobet navýšit.

Obě funkce společně by měly přinést až 13% nárůst výkonu oproti stavu bez nich, ale to bude velmi záviset na hře, jak pracuje s pamětí a jak moc dokáže v rámci limitu TDP vyhnat takty. Výkonnostní zisky jsou tak hodně proměnlivé, navíc není jasné, co náleží Rage módu a co Smart Access Memory. Tohle bude třeba ještě pořádně prověřit v testech.

zdroj: AMD

Přehled nových grafických karet AMD: parametry, cena, výkon

Radeon RX 6800

První z představených modelů ponese čip Navi 21 ořezaný na 60 výpočetních jednotek (plný čip je 80). Jádro poběží na frekvenci 1815 MHz (Game Clock) až 2105 MHz (Boost Clock – maximální). Paměť GDDR6 o kapacitě 16 GB a frekvenci 16 GHz je napojena na 256bitové sběrnici, což dělá propustnost 512 GB/s. TPD je 250 W, kartu tak budou napájet dva osmipiny.

Podle firemních testů by Radeon RX 6800 měl dosahovat výkonu nad GeForce RXT 2080 Ti, tedy zároveň překonávat novou RTX 3070. Na rozdíl od Pascalí konkurence by tak karta měla zvládnout hry ve 4K při 60 FPS na nejvyšší detaily. Graf nicméně ukazuje hodnoty FPS jako „up to“, navíc je zde připočtena technologie Smart Acess Memory, takže bych se ještě úplně neradoval.

zdroj: AMD zdroj: AMD

Radeon RX 6800 se bude prodávat jako referenční verze s dvou a půl slotovým chladičem se třemi axiálními ventilátory a pravděpodobně výparníkovou komorou (vapor chamber), jak usuzuji z oficiálních renderů. Na trh dorazí i karty výrobců třetích stran, někteří se už stihli pochlubit novinkami na svých webech.

Novinka by se měla objevit na pultech obchodů 18. listopadu za cenu 579 USD, tedy v přepočtu s daní asi za 16 400 Kč. Oproti přímé konkurenci v podobě GeForce RTX 3070 tak bude dražší, podle benchmarků ale také výkonnější, navíc dostane 16 GB paměť, což je také nezanedbatelná položka v ceně.

Radeon RX 6800 XT

Teď už víme, že na tomhle modelu AMD prezentovalo první výkonnostní grafy nových Radeonů před 14 dny. Radeon RX 6800 XT je útok na nový high-end Nvidie v podobě GeForce RTX 3080. Nese čip Navi 21 s 72 CU a úctyhodnými takty 2015–2250 MHz (Game Clock / Boost Clock). Paměť GDDR6 má rovněž 16 GB, propustnost činí 512 GB/s. TDP karty ale poskočilo, silnější verze má 300 W. Napájení dvěma osmipiny zůstalo (ty mají limit 375 W).

Oficiální benchmarky ukazují výkon RX 6800 XT vskutku na úrovni RTX 3080, většinu srovnání novinka od AMD vyhrává, někde na 3080 ztrácí. Budu se opakovat, ale je třeba si dát pozor na formulku „up to“, což znamená nejlepší naměřený údaj. Pro výmluvnější srovnání by to chtělo průměrný počet snímků za sekundu.

zdroj: AMD zdroj: AMD

Na druhou stranu, Radeon RX 6800 XT by měl, alespoň v referenční verzi, dorazit s nižší cenovkou než přímá konkurence: 649 USD (cca 18 400 Kč). Do karet mu hraje navíc větší porce video paměti.

Pokud se novinky objeví v dohledné době ve větších počtech a nebude jejich cenu šroubovat špatná dostupnost, mohl by to být zajímavý souboj. Uvidíme 18. listopadu, kdy má Radeon RX 6800 XT dorazit na trh.

Radeon RX 6900 XT

Jako překvapení na závěr představila Lisa Su ještě obdobu Titanu v červených barvách. Jde o grafiku s plným čipem Navi 21, tedy s 80 výpočetními jednotkami. Takty má stejné jako RX 6800 XT, vysokých 2015–2250 MHz, konfigurace paměti je rovněž identická.

Zajímavostí je, že u nejvyššího modelu se podařilo AMD dosáhnout dokonce 65% nárůstu výkonu na watt oproti RDNA první generace. TDP i přes navýšený výkon tak mohlo zůstat stejné: 300 W. Pravděpodobně se AMD u RX 6900 XT uchýlilo k výběrovému křemíku. Odpovídá tomu i cenovka: 999 USD, tedy v přepočtu přes 28 000 Kč.

Pokud se však ukáže, že je karta zdárným konkurentem RTX 3090 (vizte oficiální grafy) s cenovkou téměř dvojnásobnou, bude to pecka. Počkat si na to budeme muset ale se zpožděním oproti zbytku novinek, Radeon RX 5900 XT dorazí až 8. prosince. Půjde o exkluzivitu AMD, tedy nečekejme žádné modely od partnerských výrobců.

zdroj: AMD

Pro rychlý přehled v parametrech karet přikládám na závěr ještě oficiální tabulku AMD:

zdroj: AMD