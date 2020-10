Nové Radeony 6000 míří na výkon RTX 3080. Bude mít Nvidia konečně konkurenci?

16. 10. 2020 10:20 | Hardware | autor: Jiří Svák

Zatímco představení nových procesorů Ryzen 5000 už máme za sebou, uvedení další generace grafických karet AMD Radeon RX nás teprve čeká. Stát by se tak mělo 28. října, přesto si společnost neodpustila malou upoutávku a v rámci odhalení nových procesorů minulý týden zveřejnila také pár střípků o svých připravovaných kartách.

Podle prezentovaných informací bude řada Radeon 6000 vskutku cílit na výkon aktuálního high-endu Nvidie v podobě GeForce RTX 3080. O jaký model půjde a jak se bude jmenovat, ještě nevíme, Lisa Su se ale pochlubila prvními oficiálními benchmarky neznámého Radeonu 6000.

Jde o testy tří her, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare a Gears 5, v rozlišení 4K na nejvyšší nastavení detailů. Nový Radeon v testovaných titulech dosáhl 61, respektive 88 a 73 FPS.

zdroj: Anandtech.com

Samozřejmě jde o marketingovou prezentaci, je tak nutné přistupovat k číslům s rezervou. Výběr her zahrnuje pouze tituly bežící na DirectX 12, což může vzhledem k dobrému výkonu AMD v tomto API výsledky trochu zkreslovat. Neznáme rovněž testovací scénáře.

Minimálně u Borderlands 3 a Gears 5 by ale hodnoty mohly odpovídat realitě, protože obě hry mají integrovaný benchmark (předpokládáme, že ho AMD využilo). Výkon v Borderlands 3 je pak opravdu na úrovni RTX 3080, Gears 5 se jí blíží.

Když už ne pokořit, tak se alespoň v průměru vyrovnat konkurenčnímu čipu Nvidie – to by mohl být pro AMD dobrý plán, pokud kartu kompetitivně nacení. Na úplný strop v podobě RTX 3090 to ale nevypadá, to by prezentovaný model musel mít ještě výkonnější alternativu. A já tedy pochybuju, že by se firma nepochlubila těmi nejlepšími čísly, kdyby měla možnost. Nejrozumnější ale bude samozřejmě počkat si na nezávislé recenze.

Oficiální render Radeonu 6000 na Twitteru AMD | zdroj: AMD

Už z dřívějška víme, že nové Radeony 6000 budou postaveny na architektuře RDNA 2 a 7nm výrobním procesu TSMC. Tohle spojení by mělo přinést až o 50 % vyšší výkon na watt. Čipy by měly také hardwarově akcelerovat ray-tracing, což už je de facto jisté, protože tu stejnou výbavu nesou i APU nadcházejících konzolí, jejichž grafické jádro je rovněž založeno na architektuře RDNA 2.

Už také víme, jak bude vypadat alespoň jedna z referenčních karet. AMD se pochlubilo s designem chladiče na Twitteru. Styl blower s radiálním ventilátorem vystřídá konstrukce, kterou známe spíše z modelů třetích stran. Chladič by měl být dvouslotový nebo dvou a půlslotový, se dvěma nebo třemi axiálními ventilátory. Snad bude lepší než ten v Radeonu VII.