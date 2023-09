Nejčtenější články týdne – Assassin’s Creed je zpátky v sedle

17. 9. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jednou z největších her letošního podzimu bude bez debat Assassin’s Creed Mirage. Výrazně menší, ale dost možná velice svěží Assassín, vracející se ke kořenům série. To je po nabobtnané a možná už i trochu přebujelé Valhalle zajímavý směr a bude fascinující sledovat, jestli se to Ubisoftu vyplatí. Dojmy z Mirage se každopádně prodraly na vrchol nejčtenějších článků týdne, ale neztratilo se ani Lies of P na druhém místě.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Vida