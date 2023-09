Nový iPhone zvládne rozběhnout Resident Evil 4 Remake či Assassin's Creed Mirage

14. 9. 2023 10:50 | Novinky | autor: Jan Slavík

Společnost Apple před několika dny odhalila patnáctou řadu svých telefonů iPhone a vypadá to, že se fanoušci jablečných mobilů mohou těšit na opravdu solidní hardwarovou výbavu. Firma nešetří hesly jako „budoucnost mobilního hraní“, což by tentokrát dokonce možná ani nemusel být jen prázdný reklamní slogan. V Apple totiž zároveň oznámili, že si na iPhonu 15 Pro budete moct zahrát celou řadu velkých konzolových her. A to nativně, nikoliv v žádné osekané verzi.

Konkrétně padla zmínka o předloňském hororu Resident Evil Village, přeleštěném Leonově dobrodružství Resident Evil 4, Kodžimově kurýrském opusu Death Stranding a chystaném bagdádském tanci skrytých čepelí Assassin's Creed Mirage (který Patrika bavil jak za mlada). iPhone 15 Pro dokonce nabídne i hardwarovou akceleraci ray tracingu, takže si budete moci zahrát opravdu se vší grafickou parádou. První tři hry dorazí na nové jablečné telefony ještě letos, Mirage pak napřesrok.

Otázkou sice samozřejmě zůstává, jak plynule na mobilech moderní tituly poběží, když má s ray tracingem často co dělat i hardware velkých konzolí a ani na běžných PC situace nebývá o moc lepší. Ale už samotnou skutečnost, že telefon podobnou možnost vůbec nabízí, lze považovat za zajímavý technologický krok kupředu.

Zajímá-li vás, na kolik taková legrace vyjde, vězte, že stejně jako prakticky u všech iPhonů to není úplná lidovka. Základní iPhone 15 s čipem A16 Bionic a pětijádrovou grafickou jednotkou se v České republice bude prodávat za ceny začínajících na 24 000 korunách za verzi se 128 GB úložištěm, větší verze Plus vás pak vyjde nejméně na 27 000 korun. Na nich si nicméně výše zmíněné konzolové trháky nevychutnáte.

Herně způsobilejší iPhone 15 Pro s procesorem A17 Pro a šestijádrovou grafikou začíná na 30 000 korunách, ale pokud na telefonu plánujete hrát velké konzolové tituly, nebude základní kapacita 128 GB ani omylem stačit a reálně se bavíme minimálně o 33 000 korunách za 256 GB verzi.

Zájemci o variantu Pro Max s bezmála sedmipalcovým displejem si pak budou muset připravit od 36 000 korun (za 256 GB úložiště) až po 48 000 korun (1 TB úložiště). A samozřejmě je též potřeba počítat i s několikatisícovým příplatkem za kompatibilní gamepad, pokud už nějaký nevlastníte, protože hrát takový Mirage přímo na displeji by se rovnalo čirému flagelantství – pokud to tedy vůbec půjde.

Telefony můžete předobjednávat už od zítřka, v prodeji budou od 22. září.