Steam slaví 20. výročí. Nejvěrnějším uživatelům se odemkl speciální odznak

12. 9. 2023 16:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Čas je krutý a neúprosný. Je nám to připomínáno každým dnem a výjimkou není ani ten dnešní. Právě ten totiž značí jednu důležitou událost a významné výročí – nejoblíbenější platforma pro distribuci digitálních her slaví dvacáté výročí od oficiálního spuštění.

Nezdá se to, co? Steamu je letos krásných dvacet let a už ho dělí pouhý jeden rok od toho, aby mohl ve Spojených státech amerických legálně pít alkohol. Co původně začalo pod pracovními názvy Grid nebo Gazelle jako platforma pro distribuci patchů, se v průběhu let přeměnilo do důvěrně známého fenoménu, který znají v podstatě všichni hráči počítačových her. Hlavně ho ale každý den využívají miliony lidí.

Právě počty uživatelů hrají největší roli v dominanci platformy na trhu. A někteří s ní svůj čas tráví přímo od prvopočátků. Už od 10. září se začali objevovat první uživatelé, kteří získali speciální odznak za to, že svůj účet založili již před dlouhými dvaceti lety.

First ever created Steam accounts are 20 years old, and Steam has added a special anniversary edition of the badge.https://t.co/qt3ilbgGaW pic.twitter.com/TOMS9IIubp — SteamDB (@SteamDB) September 11, 2023

Prvním držitelem tohoto odznaku se podle stránky SteamDB stal hráč s přezdívkou Abacus Avenger, který je ve skutečnosti na platformě aktivní do dnešního dne a v poslední době ho oslovila především Baldur's Gate III (koho také ne). Strasti dospělého života tohoto člověka zjevně od hraní ani zdaleka neodradily. A tak to má být!

Současně dostalo odznak ještě osm dalších uživatelů. Vzhledem k brzké registraci a faktu, že většina z nich patří lidem z města Bellevue, se pravděpodobně jedná o zaměstnance washingtonské pobočky Valve. V následujících dnech se k nim ale přidali další věrní průkopníci, jejichž počet překročil už 319 tisíc. Vzhledem k tomu, že se v potaz berou pouze veřejné profily, skutečné číslo bude nejspíš ještě vyšší.

Společnost tuto příležitost pochopitelně nemohla nechat bez nějakého speciálního „dárku“. Proto na Steam přidala alternativní verzi zmíněného odznaku, který odpovídá původnímu barevnému schématu ve stylu vojenské zeleně.

Ta už se na platformě samozřejmě dávno nenachází a samotný vzhled prošel mnoha proměnami – prozatím poslední přišla v červnu letošního roku. Změnila vrchní a spodní lištu, upravila nabídku překrytí her a přinesla funkci pro psaní poznámek.