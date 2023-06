Steam v nové aktualizaci mění vzhled a přidává nové funkce

16. 6. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nejpopulárnější herní platforma počítačové scény Steam, se včera dočkala velké aktualizace s řadou úprav a inovací, a to jak po vizuální stránce, tak i na pozadí.

Nejzásadnější změna je běžnému oku neviditelná, protože společnost Valve platformu přesouvá na nový framework, který má v budoucnu zrychlit a ulehčit implementaci funkcí napříč jednotlivými verzemi platformy na počítačích, Steam Decku či mobilech. Zároveň nové základy umožňují hardwarovou akceleraci na systémech Linux a macOS, což se má projevit plynulejšími animacemi a hezčím rozhraním.

zdroj: Steam

Naopak jiných změn si všimnete dost možná okamžitě, hlavně tedy v desktopové verzi. Ta se totiž dočkala osvěženého vzhledu klienta, který proměňuje především vrchní a spodní lištu či správce snímků, kde přibyly nové nabídky, barvy, písmo a dialogová okna. K duhu jistě přijdou i informativnější upozornění a jejich rozšířená možnost nastavení.

V praxi největší a zjevně i nejpoužitelnější novinky se ovšem propsaly do nabídky překrytí her. Ihned si všimnete nového uživatelského rozhraní, které si za pomoci nové lišty upravíte podle své libovůle a určíte si, co všechno v něm chcete vidět. Navíc díky možnosti připnutí oken přímo do hry zůstanou ty nejdůležitější informace zobrazené i ve chvíli, kdy překrytí zavřete. Takže pokud třeba lovíte achievementy a potřebujete si otevřít nějaký návod, případně okno internetového prohlížeče, jedná se o ideálního pomocníka.

Zajímavou novinkou je i funkce pro psaní poznámek. Díky ní si k jednotlivým hrám intuitivně můžete zapsat vaše myšlenky či plánované kroky, a to dokonce i s širokou paletou možností formátování. Poznámky je možné využít v režimu překrytí i přímo v klientu. Také k jejímu využívání nepotřebujete být připojeni k internetu. Pokud ale budete, poznámky se synchronizují a zobrazí se vám na všech zařízeních.

Výčet změn stále nekončí. Do zmíněného překrytí se ještě přidalo okno s přehledem hry, které o ní shrne důležité informace a zobrazí například achievementy či přátele, kteří ji hrají. Hráče preferující hraní na ovladači také může potěšit zabudování aktualizovaného konfigurátoru ze zařízení Steam Deck a možnost využití virtuálních nabídek mimo režim Big Picture.

Firma se taktéž popasovala s rozlehlým seznamem různých bugů a jiných prohřešků. Kompletní výčet změn je možné prostudovat přímo na stránkách Steamu.