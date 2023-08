Overwatch 2 se stal nejhůře hodnocenou hrou na Steamu

14. 8. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Activision Blizzard se zavázal vydat některé ze svých doposud exkluzivních her pro Battle.net také na Steamu. Jako první debutovala minulý čtvrtek kompetitivní střílečka Overwatch 2 a během jediného dne posbírala přes 30 tisíc hodnocení, v drtivé většině negativních. Dosud ke hře vyjádřilo svůj názor přes 111 tisíc hráčů a hráček a společně tak zařadili Overwatch 2 na příčku historicky nejhůře hodnocené hry v digitálním obchodě Valve.

Je dobré podotknout, že z portfolia moderních her Blizzardu je zrovna Overwatch 2 asi nejrozporuplnější. Hraje proti němu fakt, že spíše než o plnohodnotné pokračování šlo o znovuvydání předchozí hry s pár vylepšeními, nebo že slibovaný PvE režim bude nakonec dodatečně monetizovaný a vyjde až příští rok. Svou nelibost dali najevo hráči a hráčky už dříve na agregátoru hodnocení Metacritic, kde si Overwatch 2 u uživatelů momentálně stojí na ostudných 1,4 z 10 bodů.

Nemělo by asi proto být překvapením, že potěšení nejsou ani fanoušci na Steamu, kde Overwatch 2 momentálně stojí na extrémně záporném hodnocení s 9 %. Velká část recenzí je navíc v čínštině. Activision Blizzard totiž letos v lednu rozvázal po 14 letech spolupráci s čínským vydavatelem NetEase (v Číně totiž hry musí vydávat místní koncern). Což znamená, že populární hry v čele s World of Warcraft v Číně k 23. lednu skončily. Hráči a hráčky nejlidnatější země tak mají poprvé šanci ventilovat své rozhořčení na mezinárodní platformě.

Pokud se ponoříte do recenzí, běžná kritika se nejčastěji opírá do nedostatku obsahu a vylepšení oproti prvnímu dílu, příliš agresivních mikrotransakcí a nenaplněných slibů. Hra zkrátka nemá dobrou pověst a spolu například s Warcraft III: Reforged se řadí do rostoucího portfolia průšvihů Activision Blizzardu. Recenze s nejvíce souhlasnými hodnoceními ke hře říká: „I lidé, kteří točí porno s tematikou Overwatche do něj dávají více úsilí než vývojáři Overwatch do své hry.“

Review bombing, ať už ospravedlnitelný, či nikoliv, obzvláště u takto kontroverzní hry, není ničím nečekaným. Zajímavé by ale mohly být implikace do budoucna. Nedělám si iluze, že by Overwatch 2 i přes extrémně záporné recenze nevydělal na Steamu balík. Ale aby si to nakonec Activision Blizzard s vydáváním her v populárním digitálním obchodě nerozmyslel, obzvláště, pokud se o výdělek ještě musí dělit s Valve.