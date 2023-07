Další PvE mise do Overwatch 2 vyjdou nejdříve v roce 2024

5. 7. 2023 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Blizzard si s Overwatch 2 reputaci opravdu příliš nezlepšil. Ačkoliv hra nabízí zdravé a stále zábavné jádro, v květnu vývojáři oznámili, že největší lákadlo druhého dílu v podobě rozlehlého PvE režimu nakonec do hry vůbec nedorazí. Místo toho se tento obsah „rozdrolí“ do speciálních misí, které budou přicházet v rámci jednotlivých sezón/vln.

Další kontroverze ale na sebe nenechala dlouho čekat, jelikož při oznámení rozšíření Invasion, které do hry přidá první tři takovéto mise, se ukázalo, že „příběhový“ obsah bude zpoplatněný. Respektive budete muset utratit alespoň 15 dolarů, abyste si ho mohli zahrát.

Problém by také mohl být v tom, že rozšíření do hry vyjde 10. srpna, a jak se z nedávného rozhovoru ukázalo, čekání na další porci PvE obsahu bude následně dlouhé. Prozradil to výkonný producent hry Jared Neuss, který se objevil v nedávném vysílání streamera s přezdívkou Emongg (děkujeme GamesRadar). Během něho Neuss zmínil, že další várka těchto misí do hry přibude až za několik dalších sezón.

Tento pomalejší přísun Neuss opodstatnil tím, že tým má rád příběhový obsah, pročež si chce dát dostatek času na to, aby udělal výrazné změny a přidal zajímavé funkce. Producent proto nenabídl ani hrubé okno vydání dalších misí, ale vzhledem k délce jednotlivých sezón a jeho výrokům se dá předpokládat, že další várka PvE obsahu do hry přibude až v roce 2024.

Tvůrce se zároveň zaklíná tím, že tým už pracuje na několika zajímavých věcech, především pak pro příští rok, které by měly tyto delší mezery úspěšně zaplnit. Hráči by se proto neměli nikdy nudit a tvůrci se mají neustále posouvat kupředu.

Hlad po novém příběhovém obsahu by mohla také naplnit nově oznámená animovaná minisérie Genesis. První díl Part One: Dawn bude mít premiéru už tento čtvrtek a je dlouhý lehce přes pět minut. Z příběhového hlediska funguje jako prequel, který se zaměří na událost Omnic Crisis, tedy na světové robotí povstání, které na zdejším světě zanechalo obrovské následky. Mezi známými tvářemi se objeví Ana, Torbjörn či Reinhardt.