Lara Croft se vrací v remasteru prvních dílů Tomb Raider

15. 9. 2023 10:05 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nesmiřitelná Lara Croft se vrací v Tomb Raider I-III Remastered. Mistři remasterů a portů Aspyr vymetou pavučiny ze zatuchlých kobek prvních tří dílů Tomb Raider z 90. let a v restaurované verzi je převedou na všechny aktuální platformy. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Dočkáme se lepšího nasvícení, ostrých a vylepšených textur a detailnějšího modelu legendární archeoložky, který si ale zachovává autentický vzhled z konce minulého tisíciletí. Mezi původní a remasterovanou grafikou půjde plynule přepínat během hraní, jako tomu bylo například u Diabla II Resurrected.

Po obsahové stránce dostaneme také všechny datadisky a tajné úrovně, to znamená rozšíření pro první díl The Unfinished Business, The Gold Mask Expansion pro druhý a The Lost Artifact pro Tomb Raider III. Zatím ale nevíme, jestli se bude nějak výrazněji zasahovat do už přece jen na dnešní poměry zastaralé hratelnosti a těžkopádného ovládání.

Tomb Raider I-III Remastered vychází 14. února na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 a Nintendo Switch.