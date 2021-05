Dubnové recenze na Games.cz: Padaly devítky, ale byla i čtyřka

4. 5. 2021 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Vítejte v nové rubrice, v níž se ohlédneme za uplynulým měsícem a připomeneme si skrze naše recenze, jaké nové hry stojí opravdu za to, kde už to trochu skřípe a od čeho byste měli dát ruce pryč. V dubnu máme zástupce v každé z těchto kategorií – nejedna hra si od nás odnesla luxusní devítku, ale najdou se i takové, jejichž hodnocení spadá do spodní poloviny spektra.

Tahové RPG s propracovanými souboji zasazenými do zajímavých kulis

„Kvalit je tady po čertech málo a musíte kopat jako trpaslíci hodně hluboko, abyste narazili alespoň tu a tam na kousek něčeho, co potěší, pobaví a pohladí po duši. Nechci být na hru zbytečně zlý, ale nedokážu se zbavit dojmu, že měla vyjít tak před deseti lety. Tehdy by možná zabodovala na celé čáře, ale dnes máme k dispozici spoustu zajímavějších titulů za pár šupů,“ píše ve své recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Warcave

Budovatelská survival strategie z konce světa

„Ne, Endzone nemůžu s klidným svědomím doporučit. Atmosféru má fajn, o tom žádná, a v úvodu vážně umí chvíli zabavit, ale vyčerpá se neodpustitelně rychle. Ve výrazné slevě a hypotetické situaci, kdy máte nutkavou potřebu si zahrát budovatelskou strategii, ale veškerou konkurenci, co stojí za řeč, už znáte jak své boty, by dejme tomu možná stála za zvážení. Za současných podmínek ale doporučuji dát ruce pryč,“ píše ve své recenzi Jan Slavík.

zdroj: Assemble Entertainment

Návykový roguelike s prvky Hades, Dark Souls a deskovky Carcassonne

„Pokud vás neděsí představa repetitivního obsahu, pokud máte rádi hry, jejichž zákonitosti si musíte objevovat sami, a pokud ve vás představa toho, že souboje vyhráváte porovnáváním procentuálních šancí, vyvolává nadšení a nikoli existenční úzkost, pak si Loop Hero zaslouží vaši pozornost. V opačném případě do téhle smyčky vstupujte jen obezřetně,“ píše ve své recenzi Pavel Bareš.

zdroj: Devolver Digital

Politická strategie plná úplatků, intrik a výhružek

„Rogue State Revolution v sobě balancuje kvalitní humor s relativně náročnými pletichami v prostředí ne nepodobném fiktivnímu státu Wadiya z filmu Diktátor. Návykovost, vysoká znovuhratelnost a výborný poměr cena/výkon dělají z této indie pecky hru, která se jen tak neomrzí,“ píše ve své recenzi Michal Vojkůvka.

zdroj: Little Red Dog Games

Outriders – 6/10 (Xbox Series X)

Příběhová kooperativní střílečka se zábavnými souboji

„Zcela na rovinu, psát tuhle recenzi pro mě bylo podobně náročné jako věnovat čas Outriders. Je krásné mít možnost vychválit hru do nebes a zpravovat čtenáře o radosti a nadšení, které působí, stejně jako je zábavné potopit nějaký propadák a verbálně jej vytahat za uši.

Outriders jsou ale tak nesmírně nezáživnou látkou, že si musím vypomoci biblickým veršem z Apokalypsy nebo též Zjevení Janova, které na ně sedí naprosto dokonale: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ People Can Fly zkrátka udělali další průměrnou, zcela zapomenutelnou hru, na jejíž název si koncem letošního roku nikdo nebude moci vzpomenout,“ píše ve své recenzi Pavel Makal.

zdroj: Square Enix

Samurai Shodown – 7/10 (Xbox Series X)

Bojovka zasazená do Japonska a vylepšená na novou generaci

„Pokud jste běžný hráč, který chce mít doma jednu bojovku, aby měl co hrát, když přijdou kamarádi, kteří zrovna neholdují fotbalu či hokeji, vsadím se o cokoli, že Samurai Shodown nebude vaše první, druhá ani třetí volba. Hardcore žánroví fanoušci naopak o kvalitách Samurai Shodownu už dávno vědí první poslední a velmi pravděpodobně mají jeho možnosti prozkoumané křížem krážem.

Buď jak buď, hra má svůj charakteristický šarm a především milovníci všeho japonského si v ní rozhodně najdou to svoje. Přes všechny zmíněné kvality, léty prověřený a vycizelovaný soubojový systém, velmi vydařenou hudbu a originální bojovníky se mi ale investice plné částky doporučuje velmi těžko,“ píše ve své recenzi Pavel Makal.

zdroj: Archiv

Nádherná příběhová plošinovka ze staré školy

„Oddworld: Soulstorm od vás vyžaduje koňskou dávku trpělivosti a dobré vůle. Když přivřete oči do hodně úzkých škvírek, uvidíte před sebou vynikající hru – neúprosný, úctyhodně různorodý zážitek, který vás nechá zběsile utíkat, opatrně se plížit, mazaně překonávat hádanky, střílet do nepřátel a vyhazovat je do vzduchu, to všechno podpořené skvělým příběhem a krásnou grafikou,“ píše ve své recenzi Václav Pecháček.

zdroj: Oddworld

České RPG simulující život bezdomovce nejen v pražských ulicích

„Hobo vyniká zejména svým výborně zpracovaným tématem a jeho provázáním s lidsky napsanými příběhy, ale zaujme i velkou hloubkou a zábavností mnoha systémů, humorem a servisem pro české hráče. Hře by slušel modernější kabátek a chtělo by to doladit několik chybiček, ale nic z toho nezkazí celkový zážitek, který je prostě a jednoduše skvělý i proto, že je tak neotřelý,“ píše ve své recenzi Patrik Hajda.

zdroj: Perun Creative

Umělecké ztvárnění sloního putování

„Mrzí mě, že to musím říct, ale Shelter 3 není dobrá hra. Nenašel jsem jediný herní prvek, který by mě alespoň náznakem přesvědčil o opaku. Nemyslím, že si tenhle sloní příběh vyloženě zaslouží skončit v propadlišti dějin, protože vyniká audiovizuálním zpracováním, abstrakcí, náladou, emocemi, vyprávěním – nebyl by to Shelter, kdyby neměl nečekaný konec. Na plnohodnotnou hru je to ale zkrátka zatraceně málo a trojka je rozhodně nejslabším dílem série. Chcete-li si užít pořádný Shelter, zahrajte si radši první dva díly,“ píše ve své recenzi Jakub Šindelář.

zdroj: Might and Delight

Návrat legendární strategie na moderní systémy

„Když to vezmu kolem a kolem, přiznám se, že bych mnohem raději hrál Rome II. Je to pro mě lepší hra, hlubší strategie, věrnější historické zpracování jedné epochy. Zvlášť s uživatelskými mody, kterým vévodí Divide et Impera, je to obtížně překonatelný Total War,“ píše ve své recenzi Václav Pecháček.

zdroj: vlastní video redakce

Náročná cyklická střílečka s tajuplným světem

„Jsem šťastný, že Housemarque dostali šanci naplno ukázat, co umí, tleskám jejich výsledku a moc bych si přál, aby byl Returnal takovým prodejním úspěchem, jakým bezesporu bude v hodnocení kritiků. Nic by mě nepotěšilo víc, než kdyby právě tohle byla ona pomyslná vstupenka mezi velké hráče. Pro mě se už nyní jedná o jeden z titulů, které budou soutěžit o nejlepší hru letošního roku,“ píše ve své recenzi Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

Adrenalinové focení Pokémonů

„Ve výsledku je New Pokémon Snap „jen“ další hrou z nestárnoucího univerza, která nabízí překvapivě efektivní kombinaci zenového focení a šikovně nastavených mechanismů, které občas namísto klidu a slunce v duši pekelně zvýší váš tep ve snaze ulovit tu nejlepší možnou fotografii. Příjemné hraní bez revolučních prvků – víc od nového Pokémon Snap nečekejte a nebudete zklamáni ani v nejmenším,“ píše ve své recenzi Pavel Skoták.

zdroj: Nintendo