Co si myslíme o první ukázce z GTA VI?

5. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Je to tady! Deset let jsme čekali na oficiální oznámení Grand Theft Auto VI. První trailer má sice jenom minutu a půl, ale i z ní se dá vyčíst spousta detailů a hlavně celý tón, ve kterém se chystaný megaprojekt Rockstaru ponese. Splnila ukázka to, co jsme od ní čekali? Jsme nadšení, zklamaní, nebo nás GTA VI už vůbec nevzrušuje? O své pocity se dělíme v následujících řádcích.

Aleš Smutný – Mám, co jsem chtěl: Chaos na pokraji dystopie

V našem článku o tom, co bychom rádi viděli v GTA VI, jsem zmínil, že bych rád moderní verzi Bonnie a Clydea. A vypadá to, že dostanu, co jsem chtěl! A možná ještě víc. Popravdě je to po mnoha letech poprvé, kdy řeknu, že se mi GTA vážně zamlouvá. Je zřejmé, že i přes ztřeštěnost, která je GTA vlastní, tu bude vážný příběh a myslím (doufám), že bude fungovat lépe než pětka protkaná výstřelky Trevora. Lucia a její parťák-milenec vypadají zajímavě. Tedy hlavně Lucia, která z vězení přejde na cestu zločinu ve světě, jež je… zkrátka bizarní.

Trailer na Grand Theft Auto VI u mne boduje především díky tomu, že se ve svých prostřizích ze sociálních sítí a médií pomalu blíží dystopickému chaosu společnosti na hraně šílenství. Což je navíc věc, která se víc a víc prolíná, a pokud jste někdy měli možnost sledovat lokální televize v USA víte, o čem mluvím. Zároveň, když se podíváte na celý trailerový záznam, nemůžete říct, že by záběry byly extrémně přitažené za vlasy.

Rockstar opět naskočil na svůj trend subverzivní společenské kritiky (ano, tohle píšu v kontextu GTA!), ovšem tentokrát se zdá, že víc přitlačil na pilu. Což neberu jako negativum, naopak. Minimálně do traileru přenáší dostatečnou porci hédonismu, chaosu, instantní zábavy a k tomu velmi silně kontrastují střízlivé pohledy na Luciu ve vězení, případně krátké momenty z její loupeže. Jen doufám, že to samé se povede i hře samotné. Pořád se totiž bavíme jen o povedeném klipu.

Jakub Malchárek – Kritika společnosti s pořádnou dávkou humoru

První ukázka GTA VI mi naservírovala přesně to, co bych od megalomanského produktu Rockstaru očekával. Byť jsme neviděli nic z hratelnosti a vydání je až za dlouhé dva roky, začínám se jen tak lehce těšit, protože se mi tón hry parádně trefil do noty.

Jsem strašně zvědavý na dynamiku ústředního mileneckého páru. Jestli se studiu povede napsat třeba takové magory, jakými byli Honey Bunny a Pumpkin z Pulp Fiction, nebude o zábavu a vyhrocené dialogy nouze. Stejně tak budeme hltat plnými doušky pro GTA typickou satiru, která tentokrát cílí na různé trendy sociálních sítí a tisíc a jeden odstínů barev šíleného fenoménu „Florida man“.

zdroj: Rockstar

Ostatně i ta virtuální Florida vypadá hodně lákavě. Střídání luxusních čtvrtí miliardářů s neudržovaným příměstím, bažiny plné aligátorů a parafráze na známé americké dominanty mi dávají naději, že mapa bude opět fantastickým pískovištěm pro řádění a různé poťouchlé příběhy.

Shrnul bych to asi takto: Překvapený zatím nejsem vůbec, ale zdá se, že bych mohl dostat přesně to, co chci. A s tím absolutně nemám problém.

Pavel Makal – Překvapení se nekoná

Žádné velké překvapení se nekoná ani co do zvoleného tónu, ani s termínem vydání. Rockstar tradičně bere trendy moderního světa a s ironickým komentářem je předkládá publiku, které se možná vzteká nad tím, proč do toho cpou všechny tyhle tiktokové novoty, ale zapomíná se přitom rozhlížet kolem sebe. Navíc je třeba mít na paměti, že mezi vydáním pátého a šestého dílu uběhne dvanáct let a do obchodů pro hru půjde úplně jiná generace dospělých lidí.

Ve skutečnosti jsem možná spíš trochu zklamaný jistou… obyčejností traileru, který je ale logicky jen prvním z mnoha a má spíše nastiňovat celkovou náladu a zasazení. Jsem zvědavý, jak si Rockstar poradí s ženskou hrdinkou a hlavně s párovou dynamikou a zjevně romantických vztahem obou protagonistů.

Samozřejmě nás teď čekají dlouhé měsíce (a roky) spekulací, rozborů, dalších úniků a postupného dávkování oficiálních informací. Nakonec ale dostaneme obvyklou dávku poctivého řemesla s citem pro detail a pořádnou porcí kvalitní muziky. Rockstar zase shrábne bambilion prodaných kopií, tak proč se vůbec stresovat?

Patrik Hajda – Born to Rage

Na nové GTA jsem byl nahypovaný jako snad na žádnou jinou hru, takže jsem po zhlédnutí traileru lehce vychladl (měl jsem svá očekávání trochu mírnit). Ne že by snad byl špatný. Ani jsem se nedejbože na hru nepřestal těšit, ale prostě mě nezvedl ze židle tak, jak jsem předpokládal a nevryl se nesmazatelně do paměti tak, jako se mi to stalo s pětkou.

Nicméně už teď se nemůžu dočkat, až provětrám nějakého krásného sporťáka na spletitých silnicích táhnoucích se po moři mezi ostrůvky, odkud si vyskočím přes svodidla, abych se chopil kormidla plně naloženého tankeru, s nímž to zakotvím v nedalekém přístavu, načež se následně pustím do šíleného tuningu nějaké postarší zrezivělé klasiky.

zdroj: vlastní video redakce

Z toho mála, co na mě trailer vybalil, nabývám pocitu, že to tentokrát bude ještě o pořádný kus šílenější. Že nám hra ukáže tu pravou, naprosto bláznivou Ameriku, nad níž zůstává vzdálenému pozorovateli rozum stát.

O to víc jsem zvědavý na to, jak se tahle ze řetězu utržená složka bude potkávat s vážnými dospěláckými tématy, která si slibuji od vztahu a chemie hlavní hrdinky s jejím parťákem. Vůbec bych se nezlobil za velmi vážnou zápletku, ale neumím si moc představit, že by veškerá okolní hratelnost svou ztřeštěností nekazila imerzi. Doufám, že budu příjemně překvapený.

Šárka Tmějová – Dostala jsem neony, které jsem chtěla

Je to už trochu klišé, že jsou hlavními protagonisty otevřených městských akcí právě jejich města, ale přesně tenhle dojem mám i z prvního traileru na GTA VI. Vice City je rockstarovskou variací na Miami a mám ho ze všech dosavadních zasazení vůbec nejradši. Neony, palmy a nádherná pobřeží, to je moje. Zvlášť v kombinaci se vším tím bujícím zločinem ve stovkách různých odstínů.

Kontrast luxusních miliardářských vil, nočních klubů s pršícími stodolarovkami a loupeží v klenotnictvích, versus mokřady prolezlé aligátory, ghetta s hořícími barely a ostatně i vězení, kde lidská hlavní hrdinka svůj příběh začíná. Bonnie a Clyde jsou archetyp hrami dosti nevytěžený, takže jsem na místní podání s Luciou a jejím zatím upozaděným milencem dost zvědavá.

Rockstar mě rozhodně nezklamal v grafickém ohledu a myslím, že nezklame ani v ohledu nevybíravé společenské kritiky a satiry. Jistě, už jsem se na internetu dočetla názory, proč proboha musí stupidní sociální sítě a krátká videa tříštící pozornost cpát i do GTA, ale hodně bych se divila, kdyby z toho metly našich mozků vyšly nakonec s čistým štítem. Očekávám, že se do bizarních internetových trendů pustí s vervou, ale že si servítky nebude brát ani se současnou americkou politikou.

Osobně jsem od GTA VI před prvním trailerem nečekala žádnou velkou revoluci a nečekám ji ani po něm. Jsem zvědavá na příběh, multiplayerová složka mě nechává chladnou. Pokud dostanu vybroušenou, vtahující městskou akci v krásných kulisách, co se neštítí střílet do všech terčů, budu v podstatě spokojená.

Adam Homola – Mírně zklamaný, přesto se těším

Musím přiznat, že jsem z prvního traileru trochu zklamaný. Možná jsem čekal příliš, možná mi zrak vytře až druhá ukákza, ale zatím se nadšení nedostavuje a panuje „pouze“ mírná spokojenost. První trailer na mě totiž působí jen jako přízemní odškrtávání nezbytností.

Ve videu mi totiž něco chybí. Možná to jsou výraznější postavy, možná lépe načrtnutá silnější zápletka, možná nástřel nějaké zajímavé herní mechaniky, nevídané možnosti, zkrátka nějaký „twist“.

Jen vzpomeňte na předchozí trailery Rockstaru. GTA IV ukazovalo nový, drsný přístup a nestandardního hrdinu. Pětka zase rozmáchlé možnosti, loupeže a tuny detailů. Red Dead Redemption II slibovalo propracovaný svět a vážný tón. První trailer na Max Payne 3 zase naznačoval bezprecedentní změnu hlavního hrdiny a nekompromisní střílení.

zdroj: vlastní video redakce

Zato u GTA VI máme tak nějak to, co jsme čekali. Rockstar zatím nevytáhl z rukávu žádné eso. Nemáme tu případné překvapení s kooperací nebo online režimem, nevidím ani náznaky unikátních herních mechanismů. Nedostavilo se dokonce překvapení v podobě platforem, takže žádný Switch, žádný cloud, žádná exkluzivita či dodatečný obsah a tradičně se zase kašle na PC.

A co že by mé zmlsané já chtělo? Alespoň náznak něčeho, u čeho bych si řekl: „Wow, fakt jo?“ Mohlo by to být třeba zničitelné prostředí, možnost vejít do úplně všech domů a bytů nebo třeba nějaká promakaná strategická či stealth vrstva. Cokoliv, co v minulých dílech série nebylo a alespoň trochu by mi nadzvedlo obočí.

Schválně si vzpomeňte na vaše poslední: „Wow, fakt jo?“ Co třeba trailer na God of War, Super Mario Odyssey, Mario + Rabbids Kingdom Battle nebo třeba BioShock Infinite? Klidně můžeme zůstat i u městských akcí a vzpomenout na ukázku a společně s ním nastřelenou základní premisu (a zdůrazňuji opravdu jen trailer a premisu, nikoliv finální hru) Watch Dogs: Legion – možnost hrát za jakékoliv NPC, včetně pomalu se pohybující staré babičky, prostě unikátní a zajímavá byla.

Namísto čehokoliv jedinečného, neviděného nebo zajímavého tady koukám na moc hezké záběry něčeho, co se tváří jako standardní tříáčková městská akce, která mi nic moc neslibuje. Všechno to v kontextu studia, jeho historie, pracovní síly a předpokládám i gigantického rozpočtu, vypadá pouze tak nějak adekvátně. Možná jsem jen slepý ignorant, ale zrovna od Rockstaru a značky GTA jsem čekal víc už na první dobrou. Což ale pochopitelně neznamená, že se netěším. Už aby to tu bylo!

Ondřej Partl – Překvapivé nadšení

Série GTA šla vždycky trochu mimo mě. Nikdy jsem si k ní nevybudoval nadšenecký vztah i přes typickou megalomanii, se kterou ji Rockstar tvořil. Proto jsem až překvapený z toho, jak se mi první ochutnávka trefila do vkusu a vzbudila mou zvědavost. Ba co více – já se snad dokonce i těším! Možná i díky návratu k mému nejoblíbenějšímu Vice City.

Neonová Florida plná divnolidí, kteří vtipně komentují nejen aktuální americkou společnost, ale i nejrůznější moderní trendy, bude evidentně opět nabitá detaily, jež bude radost prozkoumávat. Stejně jako jednotlivé příběhové epizody či hlavní linii.

Právě ta ve mně zatím vzbuzuje asi největší očekávání. Ústřední „Bonnie a Clyde“ zatím působí jako nejsympatičtější postavy historie značky a jsem upřímně zvědavý, jak s nimi bude studio pracovat. Asi lze v duchu série očekávat přehnané až absurdní situace, ale minimálně z ukázky to vypadá, že by se tentokrát mohlo vyprávět v trochu vážnějším duchu, což bych více než ocenil. Trevora z pětky totiž opravdu nemůžu vystát.

Takže ti gratuluji, Rockstare, povedlo se ti získat mou pozornost. Teď ji musíš v následujících měsících pouze utvrdit.