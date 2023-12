Rockstaru zřejmě unikly záběry z GTA VI. Už zase

Rockstar minulý týden začal konečně lákat na vůbec první trailer na GTA VI, kterého bychom se měli dočkat už zítra, 5. prosince v 15:00. Jenže na internet opět unikly údajné záběry z očekávaného pokračování městského megahitu. Zhruba sedmivteřinové video, složené ze záběrů na město, údajně zveřejnil kamarád syna zaměstnance Rockstaru.

Na rozdíl od masivního úniku informací, který jsme měli možnost vidět loni v září, je rozsah tohoto leaku podstatně menší. Na sociální síti TikTok totiž koluje jen pár vzdálených záběrů na město rozpracované v grafickém editoru. Někteří fanoušci tvrdí, že se jedná o GTA V, které někdo jenom prohnal grafickými mody. Rockstar se k situaci zatím nevyjádřil.

