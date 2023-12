Rockstar příští týden odhalí GTA VI. Co od něj čekáme?

1. 12. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Od vydání GTA V uběhlo letos v září deset let. Obrovský kulturní fenomén se zákonitě musí dočkat dalšího pokračování, které studio Rockstar zvládlo neoznámit a o jeho konkrétních obrysech tak víme především skrze masivní únik informací. Na první oficiální trailer se budeme moct podívat v úterý 5. prosince v 15:00. Ještě předtím si ale můžete přečíst, co si od Grand Theft Auto VI slibujeme my:

Adam Homola: Offline? Online? Satira?

Osobně mě zajímá to, co vždycky: Jaká bude singleplayerová kampaň. Jak bude vypadat, za koho se bude hrát, jaký bude tón a jaké inovace Rockstar přinese. Na druhou stranu, z pozice někoho, kdo bedlivě sleduje nejen hry, ale i herní průmysl, mě nejvíc zajímá Online. Ten jsem u pětky vlastně nikdy nehrál, ale moc dobře vím, jak zásadní, hraný a populární je. Sledovat evoluci GTA Online je stejně fascinující jako fakt, že se Rockstartu tak moc nepovedlo Red Dead Online.

Každopádně není asi nijak vizionářské se domnívat, že Online bude hrát v GTA VI naprosto zásadní roli. Otázka je jakou. Dokážu si klidně představit, že tentokrát vyjde Online režim hned společně se singleplayerem. Kdybych chtěl ale být trochu odvážnější, mohl bych spekulovat nad tím, že celé GTA VI bude standardně online, jen s tím, že v něm zároveň bude i příběhová kampaň. Schválně nepíšu singleplayerová, protože spekulace mluví o dvou hlavních protagonistech. Co když půjde o kampaň výlučně kooperativní?

Jistě, velké riziko, nicméně zrovna GTA nemá o zájem hráčů nouzi, a tak byste si k sobě vždycky někoho našli. Na divoké úvahy o tom, že by ve hře nebyl vůbec žádný příběhový obsah a celé by to byla jen jedna velká onlinovka ve svém vlastním metaverzu, raději myslet nechci.

Pravdou je, že každé GTA prodá bez problémů desítky milionů kusů ještě předtím, než je v něm přítomen jakýkoliv multiplayer. Proto doufám, že to s šestkou nebude jinak. Že dostaneme zase vybroušenou příběhovou kampaň s ostrými postavami, ještě ostřejšími dialogy a parádní akční hratelností. Snad se tvůrci trefí i tónem, protože svět se od roku 2013 neuvěřitelně změnil a politická/sociální satira, která mohla s přivřením očí fungovat v předchozích dílech, by už v dnešním klimatu neobstála a působila by v lepším případě nepatřičně, v horším případě jen trapně. Rockstar ale v Red Dead Redemption II dokázal, že seriózní příběhy zvládá taky na výbornou, a tak budu doufat v tentokrát trochu vážnější tón.

Jakub Malchárek: Větší, lepší, ale ne detailnější!

Já mám vlastně od GTA VI jediné přání: Aby nebylo jako Red Dead Redemption II. Není to snad proto, že bych na westernovém eposu shledával něco špatně. Naopak, kovboje a bandity jsem měl vždycky mnohem raději než kriminální městskou akci. Nepotřebuji ale, aby nové GTA bylo tak megalomansky detailní.

Nechápejte mě špatně, od Rockstaru očekávám znatelný technologický pokrok a od GTA, že bude vypadat nadpozemsky. Nechci se ale dívat dlouhé sekundy na to, jak moje postava prohledává kapsy každému civilistovi, kterého převálcuji na chodníku. Ani že si budu muset většinu arzenálu vozit třeba v kufru.

Chci zkrátka nádherné a obrovské město, hřiště, které bude jedno velké pískoviště pro všechny aktivity pro GTA typické: Od zajímavých questů až po rozpoutávání neskutečné destrukce a bezhlavé ujíždění policistům. Hlavně ať to zkrátka hezky vypadá, dobře se hraje a má zajímavý příběh. Čehož se zase upřímně vůbec nebojím. Naopak mám trochu strach, že Rockstar bude chtít překonat neskutečná očekávání a udělá hru, která už bude v podstatě simulovat život. A to jsem vlastně od GTA nikdy nechtěl.

Doufám taky, že znatelného vylepšení se dočká GTA Online. Neustále loadingy, rozdělování party do různých instancí, nemožnost měnit herní módy a mise za běhu skutečně patří někam do roku 2013, tak snad si tohle o dekádu později Rockstar pohlídá.

Aleš Smutný: Zpátky ke čtyřce (alespoň trochu)

Nikdy jsem nezastíral, že po podle mne vynikajícím čtvrtém dílu mi pětka přišla jako návrat zpět v čase. Jasně, všechno bylo větší, promakanější a GTA Online je super, ale věřte nebo ne, já prostě i u městské akce potřebuji solidní příběh. Časy, kdy jsem jezdil v jedničce s vybuchujícím autíčkem, jsou pryč. Takže bych uvítal vyprávění laděné do vážnějšího kabátku, který přitom nebrání tradiční střelené hratelnosti.

Nemusíme se vracet k Nikovi a spol., ale chtěl bych vidět postavy, které jsou víc než jen schematické karikatury. A ano, počítám, že tu bude víc hrdinů (a klidně bych se spokojil se dvěma) a rozhodně doufám, že tu bude ženská hrdinka, protože proč by tu neměla být? Dekády obdivujeme badass Vasquez z Vetřelců a nejsme schopni do GTA dostat její ekvivalent? Udělat z GTA VI něco mezi moderními Bonnie a Clydem a Takovými normálními zabijáky v prostředí latino gangů i rádobyvznešené mafie by nebylo vůbec od věci. Prostoru na seriózní dějové zvraty i totálně přepálenou jízdu by tu bylo dost.

A v hratelnosti? Asi není třeba sem míchat nějakou složitou fyziku, ne? GTA pořád chcete mít rychlé, instantně akční a kolem toho budovat vylepšení hratelnosti. Lepší model destrukce? Ano. Realistický model jízdy? Ne. Realistické reakce civilistů? Ano. Realistické přestřelky? Ne. A samozřejmě celkově vyšší tempo, než mělo Red Dead Redemption 2, ke kterému ono pomalé plynutí sedlo, ale tady chcete výrazně víc šlapat na plyn a zpomalovat jen ve vážnějších fázích.

Pavel Makal: Evoluce naučených postupů

Otíraje slzy z toho, že se ani v šestém díle nevrátí osmdesátkové zasazení do Vice City, bude podle mě GTA VI zcela přirozenou evolucí všeho, co se Rockstar za uplynulých deset let naučil.

Kromě hromady vedlejších aktivit čekám hlavně zase o poznání propracovanější zpracování běžných životů obyvatel, vsadil bych si i na dynamické změny prostředí v průběhu času. V RDR 2 se stavěla železnice, tady by nám mohl třeba před očima růst nový mrakodrap nebo třeba celá nová čtvrť, maniakálního smyslu pro detail na to mají v Rockstaru dost.

Odmítám uvěřit, že by se na příběhové kampani šetřilo na vrub GTA Online, to si v rámci zachování pověsti značky Rockstar nedovolí, online prvek ale bude určitě hrát obrovskou roli, a protože doba pokročila, dá se čekat že bude fungovat od začátku hladce.

Nakonec mě nejvíce zajímá, jak velkou porci společenské satiry tentokrát dostaneme, do jakých témat budou scenáristé tepat nejvíc a co vzbudí největší kontroverzi. Možností je v současném světě prakticky nepřeberné množství.

Patrik Hajda: Ještě šílenější hřiště

Jasně, bude to posun dopředu, ale Rockstar už nám dokázal, že umí i couvat. Dodnes jsem hořký z toho, jak se od propracovaného jízdního modelu ze čtyřky s na tu dobu přelomovým modelem poškození (v tak velké hře, která není jen o autech) pětka přesunula k pořádně silné arkádě s bytelnými vozítky, kterým jste jejich váhu nevěřili.

Ale to už je moje deformace jakožto milovníka her jako Wreckfest a BeamNG.Drive. Ve skutečnosti očekávám, že se i šestka bude držet pořádné arkády, aby s auty šly vyvádět ty nejšílenější skopičiny. Nicméně jestli bych se něčemu v šestce nedivil, byl by to větší příklon k obecné destrukci.

Ta je dnes ve hrách už docela běžná a pokud má být další GTAčko ještě šílenější a pompéznější, chce to dovolit hráčům strhávat celé budovy (v misích, zase nečekám další Just Cause či Red Faction).

Jinak počítám s naprosto absurdní mírou detailů, které budou hráči objevovat ještě roky po vydání. Třeba postupnou, v reálném čase prováděnou rekonstrukci budovy, kterou jste prve strhli…

A z obecného hlediska bych se hodně divil, kdyby online složka nehrála absolutní prim, stejně jako bych se divil, kdyby úplně zanevřeli na singleplayerovou kampaň. A nepřekvapilo by mě, kdybyste celou kampaní mohli projít s kámošem v kooperaci.