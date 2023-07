GTA VI možná bude nejdražší zábavní produkt v historii

Internetem koluje nepotvrzený drb: Grand Theft Auto VI je ve vývoji už od roku 2014 a Rockstar do jeho tvorby investoval již přes dvě miliardy dolarů. Zprávu interpretovala a navzájem od sebe převzala řada médií, takže není úplně snadné zjistit, kde se vlastně původně vzala, ale podle všeho by mělo jít o info vyplývající z údajného rozhovoru s hackerem, který stojí za loňským únikem záběrů z rozpracované verze:

This was revealed in a conversation with the hacker who leaked 90 clips last year.



Source: pic.twitter.com/syxjQX47MF