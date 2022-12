Co se nám nejvíc líbilo na The Game Awards?

12. 12. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

The Game Awards jsou za námi, ceny pro nejlepší hry uplynulého roku rozdány, spousta nových oznámení předvedena. Nejlepší hrou roku se stal Elden Ring, my jsme vám už přinesli celkový souhrn všeho důležitého, co jste na galavečeru Geoffa Keighleyho mohli vidět, ale teď je čas ještě na naše osobní dojmy.

Každý z naší redakce je totiž svůj vlastní hráč a nechá si srdíčko pohladit něčím jiným. Tak se pojďme podívat, jaké hry, trailery či oznámení jsme si vybrali za svoje favority. Dejte nám vědět, s kým se ztotožňujete nejvíc!

Na to, jak jsem většinou k novým hrám skeptická, se musím přiznat, že mě letošní The Game Awards potěšily nejedním oznámením. Judas od Kena Levina vypadá fantasticky, ale nad tímhle Bioshockem 3.0 se určitě bude rozplývat spousta mých kolegů, stejně jako mraky lidí po celém internetu.

Místo toho tak uvedu možná krapet nenápadný Banishers: Ghosts of New Eden od studia Dontnod. Ti mají na triku Life is Strange, a ačkoliv z téhle slavné příběhové záležitosti nejsem tak nadšená jako spousta jiných lidí, ve výsledku na ni ráda vzpomínám.

Nepovedený Vampyr bohužel dokázal, že akční hry nejsou zrovna silnou stránkou tohohle francouzského studia, a tak duchařský Banishers může být potenciálně pořádný průšvih. Na druhou stranu, zasazení 17. století v Severní Americe, lovení duchů, ale údajně i důležité příběhové volby, to všechno zní zatraceně lákavě. Tak snad to bude stejně dobré jako filmeček, kterým se hra předvedla!

Možná budu nudný, možná předvídatelný a určitě budu přízemní, ale mě nejvíc potěšil nový trailer na Phantom Liberty, tedy datadisk či DLC do Cyberpunku. Jistě, nejvíc vzrušující oznámení celé akce to samozřejmě nebylo, ostatně to ani není vyložená novinka. O datadisku už nějakou dobu víme a moc nového jsme se o něm na TGA nedozvěděli.

Přesto mě nový trailer na Phantom Liberty potěšil a zase trochu navnadil. Idris Elba je vždycky zárukou herecké kvality, a i když má Cyberpunk pořád nějaká ta slabší místa, něco mě do Night City pořád táhne. Původní hru jsem dohrál několikrát, rozehrál ještě vícekrát a velice rád se do jejího světa zase podívám. Phantom Liberty pro to bude bezpochyby skvělou záminkou.

Je asi jasné, že jako celoživotní fanda série Baldur’s Gate a krátkodobější, avšak o to intenzivnější obdivovatel Divinity: Original Sin II se na třetí Baldur od studia Larian náramně těším. Doufal jsem, že se na The Game Awards dozvíme datum vydání, což se taky stalo (respektive víme, že to bude v srpnu příštího roku). Nečekal jsem ale, že mě snad ještě víc potěší trailer, který tohle oznámení přinesl.

V něm se totiž objevili staří známí. A když říkám staří, myslím tím staří. Snad mým prvním klasickým RPG byl druhý Baldur, který začíná v Irenicově vězení – a jedny z úplně prvních postav, které jsem za svou dobrodružnou kariéru hráče RPG potkal, byli spoluvězni Minsc a Jaheira. Ti stejní, kteří se zjevili v novém videu.

Jaheira zase poučuje, Minsc zase zuří, akorát se jim tentokrát hýbou obličeje a jsou ve 3D a nemusím si v hlavě rozpohybovávat jejich statické portréty. Sice neočekávám, že bych se s nimi potkával stejně často jako s novými parťáky, ale i jako občasná NPCčka mě určitě zahřejí u srdíčka, když se zrovna vrátím do Baldurovy Brány, unavený z nekonečného zabíjení zmateně zlé havěti.

Třetí Baldur byl už tak mojí nejvyhlíženější hrou příštího roku, teď si tento svůj status orazítkoval a definitivně pojistil.

Patrik Hajda

Jak jako že můžu vybrat jenom jednu hru? Kdo udává tato zcela nesmyslná kritéria? Vašku, že jsi to byl ty! Je to něco, co by udělal Vašek… No nic. Na pravidla ti kašlu a tady máš výběr toho, co mě na letošních The Game Awards zaujalo nejvíc.

Protože právě sjíždím všechny filmy ze série Transformers, jsem tak nějak automaticky přitahovaný k novince Transformers: Reactivate, i když o ní vlastně nevím vůbec nic a budu ji spíš s bázlivou zvědavostí sledovat zpovzdálí. Patří jí, řekněme, bramborová příčka.

Bronz bych za sebe udělil hře Hellboy Web of Wyrd, protože ta prostě vypadá fantasticky. Přesně takhle si po grafické stránce představuji adaptaci komiksů s Hellboyem. Hratelnost mě z prvního traileru nijak neuhranula, ale zrovna v tomhle případě pro mě bude hrát až druhé housle.

Na vítězství to těsně nedotáhla Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Sérii mám fakt hodně rád, o to víc mě mrzí, že jsem se ještě nedostal k Bayonettě 3, a doufám tak ve vánoční pohodu se Switchem v ruce. Ale možnost zahrát si za malou roztomilou Bayonettku mě láká snad ještě víc. Navíc hra vyjde už za pár měsíců, takže prostě ten správný druh překvapivého oznámení.

Vítěz ale může být pouze jeden. Hra Crime Boss: Rockay City je stejně jako malá Bayonetta za rohem a mou pozornost zcela ukradla. Kombinace toho, že se jedná o českou hru s nemalými ambicemi, a slušného zástupu hollywoodských hvězd mi přijde prostě a jednoduše fascinující.

Následné záběry z hraní mě sice nijak zvlášť nepřesvědčily, zvlášť v kombinaci s podezřele nízkou cenou a faktem, že se jedná o další koop pro čtyři hráče, což rozhodně není můj oblíbený žánr, ale moc často se nestává, aby v Čechách vznikala hra, o které se ihned mluví i za našimi hranicemi. Budu jedině rád, když si český herní průmysl připíše další zásadní zářez.

Šárka Tmějová

Vybrat si z přehlídky na The Game Awards jedinou hru je pekelný oříšek, vzhledem k tomu, že ty tři hodiny byly natřískanější než letošní E3 a Gamescom dohromady. Proto to po vzoru Patrika neudělám a na hype naskakuju hned u několika titulů. Jenom doufám, že některé z nich věrny slibům skutečně vyjdou příští rok, protože všichni chceme mít co hrát.

Když jsme u těch pekelných oříšků, Hades II vypadá skvostně. Dva roky starou jedničku jsem hrála do zemdlení a na tvorbu studia Supergiant Games přísahám, takže jsem si celkem jistá, že mě ani v tomhle případě nečeká zklamání.

Tvůrci se opět rozhodli pro vývoj s předběžným přístupem, což by mě za normálních okolností asi štvalo, ale už s prvním dílem jsem svůj odpor k early accessům překonala a nelitovala jediné minuty. I kdyby mělo jít o pověstné „více téhož“ a Hades II byla zase „jen“ dokonale vybroušená roguelike akce s nekonečnými možnostmi přizpůsobení buildu, asi bych byla vlastně spokojená. Ale zároveň počítám s nějakým tím překvapením navíc, kterým mi Supergianti zase vezmou dech, i když je laťka postavená zatraceně vysoko.

Výborně vypadá i další pekelná hra – Diablo IV. Jistě, na TGA 2022 Blizzard ukázal akorát atmosférický filmeček, ale ty tohle studio vždycky umělo. Pozitivně ovšem vyznívají i první ohlasy ze zahraničí na hratelné ukázky, a tak nezbývá než doufat, že nás v červnu čeká parádní výlet do podsvětí, který nezhatí mikrotransakce ani technické problémy. Haha, koho se snažím balamutit, nekonečné fronty, padající servery a Error 37 nás neminou. Ale stejně!

Stejně bizarně, ale vlastně zase trochu jinak vypadá i DS2. To se prý nebude jmenovat Death Stranding 2, název je ale asi tak to poslední, co mě na Kodžimově nové hře zajímá, protože trailer víc otázek klade, než na kolik jich odpovídá. Budeme v pokračování hrát za Sama, Fragile, nebo za někoho úplně jiného – třeba za Lou? Proč je Sam starší, jak Fragile zvrátila zjizvení časodeštěm, co se sakra stalo s Higgsem, v kolika různých realitách se tahle hra hodlá odehrávat, bolí mě mozek. Asi nemá cenu si s tím lámat hlavu na základě jedné upoutávky, podstatu Death Stranding jsme stejně luštili snad tři roky, takže pokračování prostě jen s láskou vyhlížím a na výsledný mindfuck se opatrně těším.

Podobnou zvědavost ve mně zvládl vybudit ještě nový projekt studia Kena Levina, Judas, o kterém už psala Bětka. Nedokážu nemilovat hry, které se otírají o velmi vágní definici žánru immersive sim nebo o BioShock, případně zvládají být v záplavě generického balastu své. A Judas z té minutové ukázky vypadá velmi svérázně. Sice možná docela dost jako BioShock, když přihlédneme k faktu, že Ken Levine nechtěl dělat další BioShock, ale bioshockovité Dishonored ve vesmíru? No račte to do mě prát pod tlakem.

Pavel Makal

Vybírá se mi těžko, protože nakonec budu hrát stejně prakticky všechno, co se v rámci několik hodin dlouhé prezentace objevilo. Samozřejmě si vypíchnutí zaslouží především Death Stranding 2, byť musím přiznat, že kdysi na mě první trailer na jedničku udělal daleko větší dojem. Tentokrát už bohužel chybí onen absolutní pocit neznáma, byť si vůbec nedělám iluze, že by Kodžima neměl v rukávu hromadu překvapení, příběhem počínaje a hratelností konče.

Lákavě na mě zapůsobila kouzelnická akce Immortals of Aevum, ze které jsme toho sice viděli extrémně málo, ale magii má zpracovanou opravdu hezky. Oplakal jsem VR zaměření titulu Behemoth, velmi slušný dojem na mě naopak udělali Bětčini Banishers: Ghosts of New Eden.

Vlastně jsem byl nadšený z celé akce. Rozhodně v příštích letech nebude o zábavu nouze, takže na samý závěr snad vypíchnu ještě Party Animals za nejupřímnější a nejvtipnější trailer celých Game Awards.