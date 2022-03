Výběr deseti protiválečných her

12. 3. 2022 18:20 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Světem v posledních dnech a týdnech cloumá jediné téma: Ruská invaze na Ukrajinu. Nesouhlas s Putinovou agresí vyjadřuje i herní průmysl, protože ruský trh opustili giganti jako Microsoft, Sony, Activision Blizzard a Electronic Arts, zatímco Nintendo sice místo politických důvodů cituje ty logistické, ale taky přesouvá vydání remaku strategie Advance Wars, poněvadž jedna z frakcí nepříjemně připomíná ruskou armádu.

Videohry jsou přitom známé spíš tím, že válku rády využívají jako inspiraci, ať už to jsou moderní konflikty, nebo profláknutá druhá světová. Snad neexistuje hráč, který by aspoň jednou do ruky nepopadl virtuální flintu, nenašel v zaměřovacím křížku nepřátelskou hlavu a nestiskl spoušť.

Jak to ale vypadá, když hry proti válce protestují, místo aby ji ztvárňovaly v heroických, vzrušujících tóninách? Na to odpovídá dnešní článek, v němž jsme vybrali 10 zajímavých protiválečných her, které dobře poslouží, pokud vám v dnešní době střílení nepřátel nepřipadá jako úplně nejvkusnější zábava. Pokud jsme na nějakou zapomněli, dejte nám to vědět v komentářích nebo třeba u nás na Discordu.

Jak vzácná je hra, která se na válku dívá pohledem civilistů? Velmi. This War of Mine si navíc zaslouží respekt nejen za výborně vybranou tematiku, ale i za její zpracování, citlivé a zároveň šokující, které jenom suše nevypráví, ale skutečně vás nechá hrát a na vlastní kůži si prožít horor, kterým je ozbrojený konflikt.

V This War of Mine se stáváte civilistou v obleženém městě, nikoliv středověkém, ale moderním, v situaci, která nejvíc ze všeho připomíná balkánskou válku v 90. letech. Leží před vámi řada nemožných rozhodnutí – co všechno jste ochotní udělat pro přežití? Krást? Zabíjet? Jak moc budete lidem důvěřovat a nakolik se spolehnete jenom sami na sebe? A to ještě nemluvíme o rozšíření, které do zničeného města přidává děti...

Není to hra na dobrou náladu, ale to bude platit o všech kouscích na dnešním seznamu.

Hra, která dokonale klame tělem. Tváří se jako primitivní válečná střílečka, ale pod akčním povrchem skrývá poselství silně inspirované novelou Srdce temnoty a filmem Apokalypsa. Spec Ops: The Line se nezabývá hrdinstvím vojáků, ale jejich šílenstvím. Nezajímají ji perfektně provedené taktické manévry a zkušené headshoty, ale nechutné válečné zločiny.

Příběh vypráví o trojici amerických vojáků Delta Force, kteří jsou vysláni do izolované, téměř opuštěné Dubaje zničené písečnými bouřemi. Kromě přeživších se ve městě totiž daří přežívat i pluku americké armády pod vedením Johna Konrada, který údajně dezertoval a odmítl město evakuovat. V následujících hodinách se rozjede znepokojivý příběh, na který je obtížné zapomenout.

Asi žádný vojenský konflikt v povědomí naší civilizace nesymbolizuje zbytečnost a nesmyslnost ozbrojeného konfliktu tolik jako první světová válka. Právě tu si za své zasazení vybírá melancholická adventura Valiant Hearts: The Great War.

Nenechte se zmást kreslenou grafikou, která by vám mohla připomenout nějakou pohádku nebo komiks: Valiant Hearts se nebojí tragiky. Příběh několika lidí (a psa) zachycených v nejhorším pekle, jaké do té doby lidstvo poznalo, ale dokáže z překvapivých míst vydolovat i nějaký ten, byť třeba hořkosladký, humor.

Trošku jiný typ protiválečné hry, než jaké jsme tu prozatím měli. DEFCON se vůbec nesoustředí na dojemné osudy jednotlivých lidí – naopak, jeho síla tkví ve zobrazení moderní války jako chladné, matematické anihilace všeho živého. Lidé tu nejsou myslící bytosti se sny, strachy a láskami, ale naprosto bezvýznamné puntíky na mapě světa.

Jádrem hry je nukleární válka. Hrajete za generála schovaného někde hluboko v podzemním bunkru, který se možná nejdřív naoko snaží zachovat mír, ale brzo po svých rivalech metá jednu atomovku za druhou. „Výborně, právě jsi trefil Moskvu a zabil 10 milionů lidí!“ pogratuluje vám DEFCON a vy máte na chviličku tendenci se zaradovat, jak se vám to pěkně povedlo… Než si uvědomíte, proč se vlastně radujete.

Série Metal Gear sice možná je akční jízda, ve které pobijete nesčetné množství nepřátel, ale ke konceptu moderního válčení se staví extrémně skepticky. Někdy napřímo, jindy oklikou kritizuje věci jako nukleární proliferaci, nekonečné zbrojení vedoucí k nekonečným válkám, využívání jednotlivců cynickými politiky, mučení a válečné zločiny.

Navíc, což je pikantní u série, která světu dala jednoho z nejznámějších herních hrdinů všech dob, se Metal Gear mezi prsty dívá i na idolizování vojáků coby reků hodných obdivu a slávy. Vojáci nejsou hrdinové, ale zabijáci, kteří sice můžou přežívat bitvu za bitvou, ale uvnitř postupně umírají stejně spolehlivě jako nepřátelé sražení k zemi kulkou.

Pryč od přímého boje zpátky k jeho důsledkům pro obyčejné lidi. Bury Me, My Love je vynikající narativní kousek, v němž hrajete za muže snažícího se přežít uprostřed syrské občanské války. Vaše vlastní strasti ale nehrají takovou roli, protože celá hra spočívá jen v online chatování s vaší manželkou, která se jako uprchlice vydala na dalekou a nebezpečnou cestu do Evropy.

Bury Me, My Love syrově a nemilosrdně zobrazuje osud utečenců z válečných konfliktů, jejich zmatenou cestu do neznáma, nejistotu, psychickou devastaci způsobenou tím, že museli opustit všechno, co znali, včetně svých milovaných. Útěk před válkou navíc může být podobně nebezpečný jako válka samotná, protože člověk je člověku vlkem i ve chvíli (nebo možná právě ve chvíli), kdy se jeden nachází v pozici moci a ten druhý je extrémně zranitelný.

Poněkud kontroverzní volba, se kterou všichni nemusí souhlasit, ale na našem seznamu se objevuje i tři roky starý díl Call of Duty, samozřejmě tedy jeho singleplayerová část. Proč? Protože nejsilnější momenty příběhové kampaně se týkají událostí, které ukazují, jak příšerná je moderní válka a jak absurdní je v jejím kontextu mluvit o právu, cti a hrdinství.

Zkuste se cítit jako neohrožený Rambo, když se během teroristického útoku v evropské metropoli akorát zoufale snažíte netrefit žádného civilistu, jen aby potom „hrdina“ příběhu, kapitán Price, bez milosti nechal nevinného člověka umřít. Představujte si cinkající medailí na prsou, když prohledáváte londýnský baráček a tichými kulkami popravujete muže i ženy bez rozdílu. Obdivujte sofistikované zbraně a další výdobytky moderní vojenské technologie, zatímco ruská armáda chemickým útokem devastuje město na Blízkém Východě.

Pořád je to Call of Duty, pořád v něm postřílíte stovky nepřátel a hra vás za to poplácá po zádech, ale na poměry toho nejzprofanovanějšího mainstreamu se stejně jedná o něco relativně výjimečného, co si zaslouží uznání.

Doteď jsme tu měli hry, které akceptovaly, že válka je hrůzná věc, a dívaly se na ni zblízka buď z pohledu civilistů, nebo samotných vojáků. Arma 3: Laws of War na to jde maličko jinak: Ukazuje, jak všechny ty hrůzy řešit a zmírnit jejich dopad.

Rozšíření slavné české vojenské simulace přináší kampaň, v níž se stáváte humanitárním pracovníkem. Po právě skončené válce máte za úkol zbavit oblast min a nevybuchlé munice, zatímco si povídáte s investigativní novinářkou a vzpomínáte na strašlivou událost v městečku Oreokastro, která stála životy mnoha civilistů. Odlišná a zajímavá perspektiva z doby, kdy už se konečně dostřílelo.

Tactics Ogre je na první pohled relativně obyčejné japonské RPG, kde ovládáte jednotky v rámci tahových soubojů a snažíte se rozdrtit podlého nepřítele. Jenže je tu taková malá drobnost: Kampaní v podstatě nemůžete projít, aniž byste spáchali nějaké ty válečné zločiny.

Království Valeria, v němž se celá hra odehrává, je rozervané etnickými konflikty a občanskou válkou opět připomínající rozpad Jugoslávie, což je situace, v níž je velmi obtížné rozdělit populaci na „ty hodné“ a „ty zlé“. Hlavní hrdina Denam to pozná na vlastní kůži, protože ať už se v rámci rozvětveného příběhu vydá jakýmkoliv směrem, místo uznání za svoje úžasné bojové dovednosti si odnese leda tak duši poskvrněnou neodpustitelnými činy.

Nakonec ještě jedna první světová válka, která s Valiant Hearts sdílí nejenom zasazení, ale i kreativní umělecké zpracování. Místo komiksu se ovšem tentokrát díváme na silně stylizovanou grafiku inspirovanou impresionistickými malbami, takže procházet místním válečným konfliktem ze všeho nejvíc připomíná těžko uchopitelnou noční můru.

Memories Retold není brutální hra, která by se vás snažila šokovat krvavými výjevy. Expertně ale buduje psychologické drama, ze kterého vám nebude dobře po těle. Na rtech vám nakonec zůstane stejná otázka jako hlavním hrdinům: Proč si proboha tohle všechno navzájem děláme, když by nám všem bylo daleko líp v míru?