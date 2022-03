I Sony konečně oficiálně opouští Rusko

10. 3. 2022 10:11 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Trvalo jí to o něco déle než ostatním firmám, ale konečně i společnost Sony oznámila bojkotování ruského trhu v rámci světových snah oslabit ruskou ekonomiku a morálku natolik, aby konečně skončil stále trvající útok na Ukrajinu.

Náznak toho, že se Sony připojí k Microsoftu, Activision Blizzard, CD Projektu, Electronic Arts, Epicu, Ubisoftu a dalším stejně smýšlejícím herním společnostem tu byl již před týdnem, kdy novinka Gran Turismo 7 nebyla v den vydání dostupná v ruském eshopu PlayStationu.

Nyní to máme černé na bílém, respektive bílé na modrém: „Společnost Sony Interactive Entertainment (SIE) se připojuje k celosvětové komunitě a vyzývá k míru na Ukrajině. Pozastavili jsme veškeré dodávky softwaru a hardwaru, uvedení hry Gran Turismo 7 a provoz obchodu PlayStation Store v Rusku,“ objevilo se chvíli před půlnocí na Twitteru PlayStationu.

Jak už to tak bývá, vyškrtnutí Ruska doprovází i v případě Sony finanční pomoc ukrajinským obětem této války, kdy Sony Group Corporation posílá 46 milionů korun agentuře United Nations High Commissioner for Refugees starající se o lidi, kterým se ze země podařilo uprchnout, a neziskové organizaci Save the Children, která se zaměřuje na pomoc ukrajinským dětem.