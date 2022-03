Jako další ukončují prodeje svých her v Rusku společnosti Activision Blizzard, Epic a EA

7. 3. 2022 10:46 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Poté, co společnosti Microsoft, CD Projekt a Bloober Team v reakci na Putinovu agresi na Ukrajině oznámily pozastavení prodejů svých her v Rusku (zatímco Sony tam prozatím jen nevydalo Gran Turismo 7), se přidávají i další velké subjekty videoherního průmyslu.

Svůj odchod z ruského trhu oznámila společnost Electronic Arts , která o pár dní dříve odstranila ruské týmy ze svých sportovních simulátorů FIFA 22 a NHL 22. U toho ale nezůstalo a nyní by již nemělo být možné zakoupit si v Rusku a Bělorusku hry tohoto vydavatele včetně mikrotransakcí, ať už tamější hráči používají Origin, či aplikaci EA. Společnost rovněž požaduje po svých partnerech, aby přestali prodávat její hry skrze konzole.

Ke stejnému kroku v pátek přistoupila také firma Activision Blizzard. Dočasné pozastavení prodejů her a doplňků v Rusku oznámil prezident Daniel Alegre, který rovněž prozradil, jakým způsobem Activision Blizzard pomáhá. Společnost posílá na charitu dvojnásobek toho, co posílají její zaměstnanci a dohromady jde o částku přesahující 7 milionů korun, přičemž je v plánu zvednout strop tohoto dvojnásobku z 23 tisíc na 230 tisíc korun na osobu.

Do třetice všeho dobrého se v Rusku musejí obejít bez nákupu her provozovaných Epicem. Ten však připomíná, že nehodlá hráčům bránit v hraní již vlastněných her: „Přístup neblokujeme ze stejného důvodu, proč ostatní komunikační nástroje zůstávají online: Svobodný svět by měl mít všechny linky dialogu otevřené.“