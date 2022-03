CD Projekt a Bloober Team přestávají prodávat hry v Rusku a Bělorusku

Polský CD Projekt, tvůrci herní série Zaklínač nebo Cyberpunku 2077 a zároveň majitelé digitální platformy GOG, pozastavuje veškeré obchodní aktivity na území Ruska a Běloruska. Týká se to jak prodeje fyzických kopií her, tak veškerých digitálních obchodů i všech her prodávaných prostřednictvím zmíněného GOG.

K podobnému kroku se uchýlilo další polské studio, Bloober Team, autoři Layers of Fear nebo The Medium.

V obou případech jde o formu protestu proti ruské agresi na Ukrajině. „Chápeme, že se toto rozhodnutí může dotknout mnoha ruských a běloruských hráčů, kteří s touto invazí nemají nic společného, ale věříme, že stojí za to udělat každý možný krok, který může pomoct zastavit válku,“ uvádí Bloober Team na svém Twitteru.

Dear community,

(1/5) As the Russian unprovoked invasion of Ukraine continues, killing defenders and civilians alike, we at Bloober Team have decided to stop selling our titles in Russia and Belarus across all platforms.#BlooberTeam #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kC5b7pXqVq