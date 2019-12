Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Doporučujeme hardware pod stromeček

- Téma autor: Redakce Games.cz

Počítačové hry, které byste svým blízkým mohli nadělit pod mrtvý (případně umělý) jehličnan, jsme vám doporučili už včera. Dneska se z říše softwaru přesuneme do království hardwaru, a to hardwaru velice různorodého. To by bylo, aby si Ježíšek něco nevybral!

Adam Homola: Nintendo Switch Lite

Za sebe nemůžu nedoporučit klasický Switch, neboť právě jeho Joy-Cony, tedy možnost „switchovat“ z handheldu na televizi a zpátky, jsou to, co se mi na Switchi líbí asi nejvíc. Nemluvě o možnosti hrát kooperativní nebo hodně unikátní hry typu Nintendo Labo či Ring Fit Adventure. Jenže Switch je na trhu už několik let a touhle dobou musíte sami dobře vědět, jestli vás koncept hybridní konzole láká, nebo ne.

Proto vám raději doporučím Switch Lite. Ten se na některé unikátní tituly moc nehodí (byť ty další Joy-Cony si samozřejmě dokoupit můžete) a k televizi ho nezapojíte, ale pro běžného hráče to může být výborný doplněk k PlayStationu, PCčku nebo Xboxu.

Za nízkou cenu mírně přesahující 5 000 Kč totiž dostanete handheld se špičkovým portfoliem her, které si jinde nezahrajete. A věřte mi, že některé tituly nebudete chtít hrát na PCčku, když je můžete hrát v posteli. Ve vaně. Ve vlaku. Kdekoliv, kam se vám bude chtít tenhle menší Switch tahat. Další exkluzivní tituly se chystají, stejně tak další porty malých, středních i velkých third party her.

Switch je prostě pecka a pokud jste na svém primárním herním stroji odehráli většinu her, zkuste si rozšířit vzdělání o Switch Lite. Za málo peněz tu dostanete opravdu hodně muziky.

Aleš Smutný: Nacon Revolution Pro Controller PS4

I když je DualShock 4 asi to nejpohodlnější, s čím jde hrát (pokud odhlédnu od X360 ovladače, který je pro mne nepřekonán), tak tenhle gamepad od Naconu představuje nejbližší možnou alternativu. Původně jsem jej využíval místo druhého DualShocku u PS4 a na některé hry jsem pak raději sáhnul rovnou po Naconu.

Nedoporučím jej používat místo DualShocku, ale jako sekundární gamepad pro případný coop zcela plní svou funkci a na bojovky a třeba Ace Combat mi jeho rozložení a váha v ruce sedne líp. Šikovný gamepad, který nesedí v ruce nepohodlně (pokud je nemáte opravdu malé) a s dobrým rozložením tlačítek.

Patrik Hajda: Marvel Cable Guy Deadpool

Také se vám doma válí ovladače od PlayStationu, Xboxu a Switche všude po pokoji, ať už na stole, nebo pod ním? Možná jste si pro jejich přechovávání pořídili nabíjecí stanice, ale těm jaksi, no, chybí vkus. Váš věrný ovladač nemůže jen tak ležet na beztvarém plastu! Potřebuje pořádné svaly, na které se může spolehnout.

Ať už tedy tento problém řešíte vy, nebo víte o někom v podobné situaci, zvládne ho Deadpool! Nebo Darth Vader… Nebo jiná ikonická figurka sloužící jako cool stojánek pro ovladače, ale také telefony. Stačí prohledat internety. A nabíjecí kabel je v ceně.

Jirka Svák: iPad

Doba tabletů už je pryč, že? A navíc, iPad, to není žádné herní zařízení! Chyba lávky. Na iPad vyšla spousta skvělých her, ke kterým se na velkém displeji už nevrátíte, ale v dotykové verzi znova objevíte jejich kouzlo: Banner Saga, Darkest Dungeon, Icewind Dale, Baldur's Gate, Planescape Torment, KOTOR, FTL, XCOM, Machinarium...

Jistě, spousta toho vyšla i na Android, nicméně iOS má jednu zabijáckou hru, která tabletu sedí jak zadnice na hrnec: Civilizaci VI. No řekněte, kdo by si nechtěl jen tak sednout na gauč a polechtat s Gándhím zemský povrch párečkem atomovek? Na Vánoce ideální!

PS. Oproti Nintendu Switch má iPad jednu velkou výhodu – větší displej. Doporučuje 10 z 10 třicátníků.

Vašek Pecháček: Amazon Kindle Paperwhite 4 2018

Čtečka od Amazonu není primárně herní příslušenství, o tom se s vámi přít nebudu. Pro všechny fanoušky ukecaných RPG typu Torment: Tides of Numenera nebo Disco Elysium je to však i tak výborný dárek, poněvadž s ním můžou dělat to nejdůležitější: číst. Knížky. Dobré knížky, případně i ty špatné, když bude chuť a nálada na trošku E. L. Jamesové. Kindlu je to fuk, Kindle vás soudit nebude. A kdybyste si chtěli zapařit, můžete si stáhnout nějaké to sudoku.

Navíc je, jak vidíte na obrázku, voděodolný. Neberte to.