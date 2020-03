O herní ceny Britské akademie se utká Death Stranding i Control, Češi nejsou ani v nominacích

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X MAC Switch

- Téma autor: Šárka Tmějová

Herní průmysl už se v počtu všemožných cen pomalu může měřit s tím filmovým. Máme tu Keighleyho The Game Awards, IGF a GDC Awards pod vývojářskou konferencí GDC, žebříčky od Steamu, Apple Design Awards, individuální výběry nejrůznějších médií… A pak tu jsou taky BAFTA, filmové ceny Britské akademie, které už hrám věnují celý jejich vlastní večer a zástupci naší oblíbené formy zábavy v ní soutěží hned v 18 kategoriích.

Najdete tu klasiky, jako je obligátní Hra roku či Nejlepší multiplayer, ale také poměrně originální škatulky typu Nejlepší vyvíjející se hra nebo Hra s přesahem, protože asi v žádné jiné kategorii by se nemohl potkat datadisk o globálním oteplování k Civilizaci 6, Kodžimovo Death Stranding, futuristická dystopie Neo Cab a cvičební RPG Ring Fit Adventure.

O sošku nejlepší hry roku 2019 spolu soupeří Sekiro: Shadows Die Twice, Untitled Goose Game, Outer Wilds, Luigi’s Mansion 3, Disco Elysium a Control. Naše hra roku 2019, Death Stranding, mezi nimi trochu paradoxně není, přestože napříč soupiskami jinak posbírala celkem 11 nominací včetně dvojice v kategorii Nejlepší herec/herečka ve vedlejší roli a nejlepšího debutu.

Právě ten debut je obzvlášť podivný – Kojima Productions totiž coby dceřiná společnost Konami existuje už od roku 2005 a má na kontě přes 20 titulů. Osamostatnění sice můžeme brát jako opětovné založení, ale v konkurenci složené ze samých indie nováčků to není zrovna moc fér.

Na 11 nominací dosáhl také Control od Remedy Entertainment, jehož genialita mi i přes kompletní dohrání stále nějak uniká. Můj favorit mezi debutanty Disco Elysium si připsal 7 nominací.

Oproti takovým TGA 2019 jsou nominace na 2020 BAFTA Games Awards o dost pestřejší, plné nezávislejších kousků a nenajdete mezi nimi žádné esportové sekce ani sponzoring od fastfoodových firem. Na druhou stranu, i slavnostní vyhlášení bude asi poněkud sušší, bez nových trailerů a vystoupení herních celebrit.

Jelikož jsou BAFTA britské ceny, hledají přirozeně také to nejlepší z domácí produkce. To koneckonců budeme dělat i my Češi, letošní vyhlašování České hry roku se uskuteční 20. března.

Výsledky cen Britské akademie budeme znát ještě o dva týdny později, slavnostní předávání se koná 2. dubna 2020. Kompletní seznam nominovaných si můžete prohlédnout na oficiálním webu.