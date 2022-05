Nejčtenější články týdne - Duna i legendy prvního PlayStationu

2. 5. 2022 8:02 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Díky bohu za střední třídu her. Ta totiž snese všechno, co je indie hrám velké a zároveň to, co by se v tříáčkovém provedení nejspíš neuživilo. Zdá se, že přesně do téhle zlaté střední cesty spadá připravovaná strategie Dune: Spice Wars. Tu si už můžete zahrát, byť zatím jen v programu předběžného přístupu a užívat si to, co v naleštěném provedení s těmi nejvyššími produkčními hodnotami asi už nikdy nedostaneme. Proto buďme rádi za střední třídu, za předběžné přístupy a v tomhle případě i za Villeneuveovu Dunu. Otázkou je, jestli bysme bez ní Dune: Spice Wars vůbec někdy dostali...

