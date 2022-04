Ve slovenské strategii Cold Engines vám zamrzají tanky a stává se z nich cenný šrot

29. 4. 2022 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Malý slovenský tým Lich Studios připravuje svou první hru. A protože její tvůrci mají stejný vkus a s láskou vzpomínají na stařičké realtimové strategie Red Alert a Dune, rozhodli se přispět do tohoto upadajícího žánru svým vlastním RTS Cold Engines. To v sobě snoubí jak klasickou hratelnost, tak nápady inspirované survival hrami.

Přestože úvodní obrázek může navodit pocit, že půjde o variaci na Frostpunk, ve skutečnosti se podobnost týká jen mrazivého prostředí. Cold Engines totiž není singleplayerová budovatelská survival hra, ale multiplayerová válečná strategie, v níž zima hraje poměrně zajímavou roli.

Ano, i tady máte hrstku přeživších, kterým budujete základnu, aby se ukryli před smrtí mrazem. Ale předně na základně doplňujete palivo svým tankům, které vysíláte do boje s nepřítelem. A nepřítel nepředstavuje ten největší problém.

Tím je mráz. S extrémními teplotami budete bojovat zejména v noci a nemohou zde chybět ani vánice. Pokud se nebudete držet poblíž občasných vyhřátých oblastí této apokalyptické pustiny, začnou mít nižší teploty neblahý účinek na spotřebu paliva, a jakmile vám vyschne nádrž, tank nadobro zamrzne.

Tehdy se zásadně promění jeho úloha – stane se z něj cenná kořist. Po vzoru ukrajinských traktoristů vysíláte své kovové pavoukovité sběrače, aby z bojiště odtáhli do vaší základny zamrznuté i zničené tanky, a vy jste si tak přišli na hromadu drahocenného železa, které zpracujete na nové jednotky, budovy a jejich vylepšení.

Tvůrci na Cold Engines pracují již od listopadu roku 2019 a jsou na to všehovšudy tři. David Jankes má na starosti grafickou podobu hry a zužitkovává zkušenosti z vývoje her Kingdom Come: Deliverance a Mafia II. Martin Hrkút hru programuje a David Agahamyan se stará o koncept art budov a jednotek.

Pokud vše půjde podle plánu, tak si Cold Engines zahrajete v příštím roce.