LongPlay – Crusader Kings III – Změna vlády a krveprolití na obzoru

29. 4. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Už teď je to jasné. Ragnarr je největším králem v české, tedy seversko-české historii. Za dobu své vlády zabil bezpočet lidí (a přišlo se na to jen párkrát), jeho válečné úspěchy lemují silnice v podobě popravených kmánů a rozšířily království české až k severním mořím a jeho slabiny… Inu, z jeho slabin vzešlo dvanáct potomků, včetně jednoho tajného, který zdědí Východofranskou říši, a to ještě pan král nehodlá ve svých postelových hrátkách končit. Milosrdný (k dětem) intrikán a učenec v oblasti těla stále vládne ocelovou pěstí a hlavně spoustou špionů a jedu.

Nicméně, v jeho hlavě či spíše v hlavě jeho rádce Wiclawa Pechaczka se zrodil plán změnit celý systém nástupnictví na elektivní. Což by znamenalo volby a nejspíš pořádné krveprolití mezi našimi četnými potomky, alespoň ve chvíli, kdy dorostou do věku, kdy už nebudou jen propichovat panenky, ale budou moci opravdu intrikovat. A navíc se do toho vloží i mocná šlechta, která nás ne vždy miluje. Ale přece Crusader Kings III nehrajeme na jistotu, naším cílem je chaos, krveprolití a zábava!

Sledujte náš od 14 hodin na youtubovém kanálu, respektive ve videu níže.