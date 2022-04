Vyšel slovenský tahový SWAT Tactical Combat Department

29. 4. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud si dneska chcete zahrát něco nového, s čím byste zavzpomínali na staré skvělé časy se sérií SWAT, máte v podstatě jen dvě možnosti – moderní pojetí s kooperací v Ready Or Not a o něco odlišnější zážitek s Tactical Combat Department. Druhá jmenovaná hra, kterou má na svědomí slovenský autor vystupující jako LukasH, právě vyšla v plné verzi.

Tactical Combat Department bere myšlenku zásahové jednotky a zpracovává ji formou tahové strategie ve stylu XCOMu. Na dům plný teroristů a jejich rukojmích nahlížíte shora a s pomocí akčních bodů rozmisťujete elitní členy svého týmu po čtvercové síti.

Vidíte jen to, co vidí vaše jednotka, tedy můžete nahlížet do domů okny, případně použít kamerky pode dveřmi, abyste zkontrolovali situaci za nimi, než je otevřete, vykopnete či odbouchnete. K dispozici máte omračující granáty, slzný plyn, ale i střelné zbraně beroucí v potaz zkušenosti daného policisty, kvalitu zbraně a balistickou křivku.

Na nepřátele a civilisty rovněž může platit domluva, ale záleží na psychickém stavu každého jednotlivce, zda se nechá přemluvit ke spolupráci, nebo zda riskne otevřenou přestřelku.

Slovenské hře Tactical Combat Department můžete dát šanci za pouhých 10 eur.