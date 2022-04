Slováci chystají překrásnou loveckou simulaci Way of the Hunter

21. 4. 2022 15:03 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vychvalovaná lovecká simulace theHunter: Call of the Wild by se měla začít třást, neboť jí brzy poleze do zelí nový hráč. Jmenuje se Way of the Hunter a připravuje se v mladém bratislavském studiu Nine Rocks Games pod hlavičkou THQ Nordic.

Že bude první hrou studia právě lovecká simulace, není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že v jeho kancelářích najdete veterány ze studia Cauldron zodpovědné za jinou loveckou sérii Cabela’s. Zakladatel studia Dávid Durčák má rovněž zkušenosti z vývoje DayZ, v němž působil na vedoucí pozici po celých pět let.

Tato historie se propojí ve Way of the Hunter – hře s obrovskými mapami a realistickým přístupem ke zbraním. Svou loveckou chatu budete mít na jedné mapě v Americe a jedné v Evropě, přičemž obě vás naprosto uchvátí svou přenádhernou přírodou bující životem.

zdroj: Nine Rocks Games

Desítky druhů zvířat tu autenticky prožívají své dny na rozloze 144 kilometrů čtverečních (o kousek menší než mapa Livonia v DayZ) a čekají jen na to, až jejich klid naruší lovec. Čeká vás kradmé plížení a stopování zakončené zavěšením trofeje na jednu ze zdí vaší chaty. Posbírání všech trofejí a splnění všech achievementů by vám mělo vydržet na dlouhých 100 hodin.

Pokud se vám obzvlášť povede některý ze zásahů s realistickou zbraní a balistikou, můžete si ho zpětně přehrát a prostudovat ze všech úhlů. Ale pozor. Fauna bude adekvátně reagovat na vaši činnost v přírodě, takže se vyvarujte maniakálního vyvražďování, abyste náhodou nezapříčinili vymizení druhu.

Way of the Hunter nebude jen loveckým sandboxem. Budete naslouchat příběhu o problémech s udržením rodinného loveckého byznysu, dojde na přátelství, zradu i etický kodex lovu. Zhostíte se hlavních i vedlejších úkolů.

Aby toho nebylo málo, do lovecké sezóny můžete vykročit nejen sami, ale i v kooperaci až čtyř hráčů. Datum vydání sice nemáme, ale Way of the Hunter vyjde na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S a bude obsahovat české a slovenské titulky.