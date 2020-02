Nejčtenější články týdne: Commanods 2, Warcraft III i Battlefield V

- Téma autor: Redakce Games.cz

Letoší rok nezačíná moc dobře. Nejdřív nám Kalypso pokazili remaster Commandos 2 a teď se prý i těžce nepovedl remake Warcraft III. Přitom, čistě teoreticky, co jednoduššího by mohlo být než jen restaurovat starou hru? Máte oddanou komunity, hotovou hru, neřešíte příběh, design, nemusíte nic vymýšlet a balancovat, prostě pořešíte „jen“ technickou stránku. Samozřejmě že ani to není žádná sranda, nicméně jde pořád o nesrovnatelně jednodušší proces než začínat vývoj úplně nové hry na zelené louce. A Blizzard i Kalypso to dokonale zkazili. Fanoušci jsou právem naštvaní a nás tak moc nepřekvapuje, že článek o Commandos 2 je tím nejčtenějším za poslední týden.