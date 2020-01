V EVE Online se na pomoc obětem australských požárů vydražila loď za tři čtvrtě milionu

Gold Magnate šlo v minulosti získat pouze jako cenu v různých soutěžích a většina z nich už byla zničena v boji, případě padla do spárů vesmírných pirátů. Vítězem dražby a novým majitelem nejvzácnější lodi v EVE Online (a dost možná nejdražší napříč internetem) se v tomto případě stal Scott Manley, skotský YouTuber, který se zaměřuje na edukativní videa o vesmíru a vědě.

Manleyho poslední příhoz činil 1 001 001 PLEXů, tedy virtuální prémiové měny, což je v přepočtu na reálné peníze přibližně zmíněných 753 000 korun a 3,3 bilionů ISK, tedy hlavní měny v EVE. Pokud byste si tuhle částku chtěli vydělat hraním, trvalo by vám to přibližně 170 let. Nováčci v tomto vesmírném simulátoru začínají s lodí za zhruba 5 milionů ISK, v přepočtu asi za jednu korunu.

Yep, It happened, most expensive ship in @EveOnline history, arguably the most expensive internet spaceship ever, and the proceeds are going to Charity - thanks to Kelon Darklight for making this piece of Eve history available.

Now... to figure out how to get it somewhere safe. pic.twitter.com/u3WgkzgKG4