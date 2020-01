Nejen celebrity přispívají Austrálii. Už i herní studia pomáhají s krocením požárů

Australská pobočka Ubisoftu se rozhodla pro okamžitou finanční injekci. Hráči firmě sice navrhovali, aby vytvořila nějaký herní předmět, který by přiměl hráče k finanční pomoci Austrálii, ale Ubisoftu přišlo lepší neztrácet čas jeho výrobou a okamžitě přispět finančním obnosem z vlastní kapsy. Konkrétně jde o částku 30 tisíc australských dolarů, tedy bezmála půl milionu korun rozdělených mezi organizace Australia Red Cross Disaster a Recovery Relief Fund.

The bushfire crisis has devastated communities across the nation and the scenes of loss are heartbreaking.



We’ve heard the calls requesting we create in-game items to encourage donations, however this takes considerable development time and we feel immediate action is required. pic.twitter.com/7JPg0QPOqQ