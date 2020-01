S novou výkonnější verzí Switche letos nepočítejte

- Téma autor: Šárka Tmějová

Nintendo Switch se začalo prodávat skoro před třemi lety, loni se dočkalo odlehčené verze a modelu s delší výdrží baterie. Už od začátku se nicméně spekuluje o jakési výkonnější variantě, která by podle analytiků měla vyjít letos – šéf a prezident Nintenda Šuntaró Furukawa se ovšem nechal slyšet, že pro letošek žádné plány na nový model nemají a místo toho se hráči můžou těšit na přeskinovanou modro-zelenou verzi s tematikou Animal Crossing.

„Dle konvenčních měřítek pro herní platformy by se Nintendo Switch mělo nacházet uprostřed svého cyklu,“ řekl Furukawa v prohlášení následujícím včerejší finanční zprávu s velmi uspokojivými výsledky. „Ale věříme, že jsme položili slušný základ, kde Switch bude moct ještě hodně růst.“

Vzhledem k tomu, že se prvních výraznějších vylepšení dočkal Switch teprve ke konci loňského roku a za oběma nově navrženými čipy stála Nvidia, která už nehodlá designovat další custom čipy pro tablety a přenosná zařízení, nejspíš se nového Switche jen tak nedočkáme.

Nintendo to podle finanční zprávy navíc ani nemá zapotřebí. Do obchodů se do konce roku 2019 rozeslalo přes 52 milionů kusů a podle Furukawy se jich posléze prodalo více než 48 milionů. Skvěle se daří i exkluzivním hrám, jak se rozebral včera Patrik. Šéf Nintenda má nicméně pocit, že dostatečně nepropagovali Switch Lite a jeho přednosti, což letos plánuje napravit.