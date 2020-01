Umlčet někoho ve hře pomocí "Mute" není upíráním svobody slova, rozhodl americký federální soud

- Téma Autor: Adam Homola

Mark Gerhard, zakladatel studia Jagex (např. RuneScape), věří, že se za deset let budeme bavit o hrách na fyzických mediích jako o něčem, co už patří jen do muzea. Do deseti let prý bude digitální zábava pouze digitální, bez všech těch DVD a Blu-Rayů. A není to jen o pohodlí pro zákazníka. “Krabicový” systém v kamenných obchodech si totiž pro sebe bere velkou část z finální ceny, čímž je pro vývojáře těžší na tom něco trhnout. “Berou si 20 - 30 procent, pak si něco vezme vydavatel a po inflaci se nejde divit tomu, že nezávislí vývojáři nevydělávají žádné peníze. Reakce vývojářů je pak téměř zoufalství. Proto půjdeme přímo za zákazníkem. Budeme to dělat online. Vyhneme se tak systému, který nám tolik bere...,” řekl Gerhard. celý článek