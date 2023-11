Listopadové recenze na Games.cz: Lepší i horší kousky

30. 11. 2023 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Listopad se sice co do kadence očekávaných pecek nemohl měřit s několika mimořádně silnými předchozími měsíci, což ale neznamená, že by se snad neurodilo několik vysoce zajímavých titulů – v čele s jistým legionářským eposem. Každý den nicméně nebylo posvícení a v listopadu jsme v některých případech museli sáhnout i k silně podprůměrným hodnocením.

„Jusant je meditativní jednohubkou, u které si můžete užít jak klidu a krásy okolí, tak adrenalinu ze šplhání na vysoké skály. Okouzlí svou krásou, tajemnem i objevováním a vyvolá chuť lézt nahoru, která neopouští až do poslední římsy. Je jen škoda, že pomyslný vrchol nedosáhl takových výšin, jak se mohlo za mlžnými mraky zdát,“ chválí horolezeckou báseň od autorů Life is Strange Kateřina Anna Hurtová.

zdroj: Don't Nod

„Od Punch Club 2: Fast Forward by vás mohly odradit dvě věci – velký grind a fakt, že se dvojka příliš nevzdálila od jedničky. Nicméně grind k této hře patří a jednička fungovala skvěle. Dvojka má navíc futuristické prostředí, stále skvělý humor, povedenou audiovizuální stránku a zajímavé příběhy. Pokud v letošním nabitém roce nemáte do čeho píchnout, případně si chcete u něčeho odpočinout, druhý Punch Club vás zabaví,“ soudí o manažeru bojovníka Patrik Hajda.

zdroj: PC Gamer

„Cocoon je sebevědomá a impozantně propracovaná puzzle hra. Nebojí se vás nechat tápat a na všechno si přijít, což pak odměňuje nebývalým zadostiučiněním. Vše navíc doplňuje fantastické výtvarné zpracování a nádherný hudební podkres. U titulků možná nebudete sedět s otevřenou pusou kvůli příběhovému zvratu, ale zato s výsostně spokojeným pocitem, jak jste to všechno pěkně vymysleli. Což je přesně to, co od hry postavené na hádankách očekávám,“ oslavuje skvělou logickou novinku Michal Krupička.

zdroj: Annapurna Interactive

„Master Collection nad vodou drží jenom fakt, že první pětice Metal Gearů je skvěle hratelná a nadčasová i po dvaceti letech. Jenže do archivářství a snahy přinést legendární špionážní thrillery na moderní platformy šlo naprosté minimum úsilí, což vyústilo v nekoherentní sbírku plnou technických chyb a nepochopitelných nedodělků,“ tepe šlendrián staronové sbírky stealthovek Jakub Malchárek.

zdroj: Konami

„The Man Who Erased His Name si nejvíc užijí protřelí fanoušci série Like a Dragon a Kazumy Kirjúa. Není tak dlouhý ani nepředvídatelný jako ostatní díly, ale to nutně není na škodu. V první řadě je zkrátka uspokojivou předehrou k Infinite Wealth,“ doporučuje spin-off známé gangsterské ságy Šárka Tmějová.

zdroj: Sega

„Ostudnou lenost, se kterou se Sledgehammer Games zhostili letošního dílu, překonává snad jen ostudná drzost, se kterou si za něj říkají plnou cenu. Radši si zahrajte původní Modern Warfare 3,“ zhrozil se nad hrou pro jednoho hráče v letošním díle slavné série Pavel Makal.

zdroj: Activision

„Multiplayer se sice vydařil, ale kompletní ročník zanechává hořkou pachuť. Hlasujte peněženkou,“ nabádá po celkovém zhodnocení střílečky Pavel Makal.

zdroj: Activision Blizzard

„Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged bere velmi solidní jádro svého předchůdce a nabaluje na něj spoustu drobnějších změn, díky kterým působí svěže. Novinky činí závodění ještě náročnější, strategičtější a napínavější a editor tratí je z nejlepších v žánru. Škoda jen horšího vyvážení obtížností, role náhody při získávání nových vozidel a faktu, že tu nejsou vyloženě přelomové novoty. Ale i tak jde o velmi zábavnou závodní arkádu, jakých už přece jen tolik nevzniká,“ doporučuje povedené angličáky Patrik Hajda.

zdroj: PlayStation

„Truck Driver: The American Dream lákal na Unreal Engine 5 a příběhově pojatou kamionovou hru, ze které se vyklubala nezábavná arkáda s velmi otravnou silniční dopravou, nezajímavým tlacháním a audiovizuální stránkou, která neodpovídá jak možnostem zvoleného enginu, tak standardům současných konzolí. Ve velké slevě možná dokáže na chvíli zahnat hlad po konzolových kamionech, ale víc nečekejte,“ kritizuje nepovedenou konkurenci českých kamionových simulátorů Patrik Hajda.

zdroj: Youtube

„Průměrný survival, jehož funkční, ale nenápaditá herní stránka nabízí jen to, co už jsme opakovaně viděli jinde. Nezvládá zaujmout příběhem ani bojem, jediná opravdová přednost je poutavé prostředí a zpracování reálií Pána prstenů. Což znamená, že pokud vás Tolkienův svět nezajímá, nestojí za pozornost ani Return to Moria,“ neskrývá rozmrzelost nad promarněným potenciálem trpasličího návratu do prastaré domoviny Jan Slavík.

zdroj: Free Range Games

„Neskutečně návyková plošinovka s roztomilou grafikou a fantastickým hudebním doprovodem. Hratelností zabaví nováčky a potrápí zkušené hráče, a pokud budete chtít vysbírat opravdu všechno, máte před sebou slušnou výzvu,“ skládá poklonu české skákačce Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„Super Mario RPG představuje skvělý způsob, jak přiblížit v tuzemsku relativně nedostupnou klasiku modernímu publiku. Bohužel mu však nejde moc naproti a snahou být co nejvíc 1:1 působí občas dřevně. Tahové souboje s rytmickými prvky jsou ale pořád zábavné a nové grafické montérky nejslavnějšímu instalatérovi a jeho družině sluší,“ hodnotí remake Mariova výletu do jiných žánrových vod Šárka Tmějová.

zdroj: Nintendo

„Překvapivě plnokrevné završení jedné fáze slavné fotbalové série. Football Manager na příští rok chystá velké věci, ale už letos doručil výborný zážitek, který si poradil s některými z nejpalčivějších problémů. Trénování vlastního týmu krasobruslařů zeleného pažitu je zase jednou skvělé,“ chválí nový ročník fotbalového manažeru Vašek Pecháček.

zdroj: Sports Interactive

„Persona 5 Tactica klame tělem. Nejde o čistokrevný přírůstek do série, ale spíše o experiment. Je snadné získat dojem, že kvůli přerodu na tahovou strategii Persona ztrácí něco ze svého kouzla, ale série spíš dělá krok stranou a poznává sebe sama. I přes veškeré výtky k narativu a jeho spádu jde ale o více než zábavnou věc,“ doporučuje strategický spin-off Pavel Skoták.

zdroj: Atlus

„O značku WRC se po osmi letech stará nové studio, legendární Codemasters. Neodstartovali ale bohužel s takovou jistotou, jakou bychom od tvůrců Dirt Rally očekávali. EA Sports WRC má skvělý jízdní model a zábavnou kariéru, ale po vizuální a technické stránce je hře hodně co vytýkat. Nové systémy působí spíš jako ochutnávka a postrádají potřebnou hloubku. Ježdění je to ale příjemné a rozhodně se nejedná o něco, za co by se v Codemasters měli stydět, byť to umějí i daleko lépe,“ shrnuje kvality prvních závodů od Codemasters pod novým vedením Patrik Hajda.

zdroj: vlastní video redakce

„Realms of Ruin rozhodně není špatná hra. Povedenou příběhovou kampaní i editorem map pomrkává k velikánům žánru RTS, hratelností jde o zjednodušené Company of Heroes, graficky neurazí, vše vesměs funguje tak, jak má. Chybí především originalita, jakýkoliv vlastní neotřelý nápad, při delším hraní proto hrozí nástup stereotypu,“ usuzuje o strategickém Warhammeru Ondřej Rolník.

zdroj: Frontier Developments

„V jádru zábavná hra, která sama sobě hází klacky pod nohy podivným technickým řešením. Skvěle se na ni dívá a snad ještě lépe se poslouchá, požitek ale brzdí nezábavné vylepšování hrdinů i zbraní a vlastně nulová synergie mezi tím vším. I přes chyby se ale jedná o zábavný titul, který si užijete, pokud trochu přimhouříte oči,“ hodnotí zajímavý žánrový mix Michal Krupička.

zdroj: Amplitude Studios

„Bezútěšná cesta československých legionářů Transsibiřskou magistrálou skvěle kombinuje napínavou strategii a správu obrněného vlaku plnou těžkých rozhodnutí a dramatických misí. Last Train Home navíc celé dobrodružství s neskutečně originálním tématem ztroskotaných vojáků prezentuje v nádherné grafice, s fantastickým soundtrackem a autentickým českým a slovenským dabingem. Hra bezesporu patří mezi to nejlepší, co se u nás v poslední době urodilo,“ nemůže se Jakub Malchárek nabažit českého legionářského dobrodružství.

zdroj: Ashborne Games

„Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 je mnohem hezčí, tak akorát rozšířené pokračování příjemné mlátičky, které má jasně definovanou cílovou skupinu – dva kooperující fanoušky komediálních italských filmů. Ti si se hrou užijí spoustu legrace (a trochu té zdravé frustrace). Samotáři se budou také bavit, byť méně, zatímco neznalci tématu najdou mnohem lepší žánrové kousky,“ pochvaluje si stylovou fackovanou Patrik Hajda.

zdroj: Trinity Team