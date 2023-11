Truck Driver: The American Dream – recenze

12. 11. 2023 16:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

My Češi můžeme být právem hrdí na tuzemské studio SCS Software, kterému vděčíme za dosud nepřekonané kamionové simulace Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator. V historii se našlo několik odvážlivců, kteří tyto hry vyzvali na přímý souboj, ale nikomu se zkrátka nepodařilo je sesadit z trůnu.

Platí to i o sérii Truck Driver, která má oproti Truck Simulátorům snad jedinou výhodu – je k mání na konzolích. Tak nějak jsem doufal, že se studiu Kyodai s vydavatelem Soedesco podaří s nejnovějším dílem Truck Driver: The American Dream vstoupit do vyšší ligy, ale to se bohužel nestalo ani vzdáleně.

Přitom předpoklady by tu byly. Hra vychází pouze na PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S, nemusí se tedy držet nijak zkrátka kvůli zastaralému hardwaru. Tvůrci se zároveň rozhodli pro Unreal Engine 5, který umí opravdu divy. A ještě tu hraje velkou roli příběh, který v podobných hrách zpravidla opravdu nevidíme.

Nechte si svůj americký sen

Mno, kde jenom začít. Možná u šoku, když hru poprvé zapnete. Je prostě a jednoduše ošklivá, ať už se tu díváte na cokoliv. Pravda, když se v nastavení rozhodnete upřednostnit grafickou stránku s lepším nasvícením, stíny, texturami a 4K rozlišením, sice se vám občas dostane i pěkného východu či západu slunce, parádních odlesků za deště a noční záře semaforů umí vzít dech.

zdroj: Soedesco

Jenže za to zaplatíte cenu v podobě nepěkných propadů FPS. A grafická kvalita ani tak není konzistentní, dokonce ani kamion, tedy hlavní protagonista hry, vás nijak neoslní ani v interiéru, ani z exteriéru. Z okolních obrázků to tak možná nepůsobí, ale v běhu to opravdu není žádná sláva, čemuž zrovna dvakrát nepomáhá ani všudypřítomný opar, podivná mlha, která rozmazává okolí.

Když naopak upřednostníte 60 FPS před grafikou, hra pojede plynule, ale neobejde se to bez výrazného snížení už tak chatrných vizuálních kvalit, které doprovází i glitche a různé problikávání osvětlení. Je tu i střední cesta, která se snaží využít to nejlepší z obou světů, ale v zájmu zachování potravy ve svém žaludku jsem většinou jezdil s 60 FPS a smířil se s tím, že tahle hra Unreal Enginu 5 opravdu nedělá čest.

Líp na tom není ani zvuková stránka. V pohledu zvenčí neustále posloucháte symfonii cvrčků, řehtání koní a podobně, i když to nedává žádný smysl. A nastavení zvuku má jedinou položku, tedy celkové ozvučení hry, takže tyto „ambienty“ ani nemůžete vypnout. Nicméně před klaksonem musím smeknout – před jeho mohutností se chvěje i zaoceánský parník.

zdroj: Soedesco

Arkádové kamiony?

Dobře, po audiovizuální stránce jde docela o katastrofu, tak snad to zachrání samotná hra, tedy jízdní model a náplň práce kamioňáka, ne? Možná už tušíte (ostatně hodnotící číslo jste viděli), že ani tady to nebude žádná sláva.

Předně je potřeba si říct, že Truck Driver: The American Dream je ryzí arkáda, která například nijak zvlášť nepočítá s ovládáním na volantu a váha nákladu tu nemá žádný vliv na výkonnost vašeho tahače. Chování vozu se navíc moc neliší za různých nepřízní počasí a celkový dojem z jízdy je velmi, ale velmi slabý.

Prakticky okamžitě jsem se začal nudit a moc tomu nepomohl ani fakt, že vás hra ve svém začátku tahá neustále přes pořádný kus mapy tam a zpátky, aniž by to mělo nějaký pořádný důvod či logické vysvětlení – měl jsem se jet na pokraji mdlob vyspat do vzdáleného motelu a po cestě míjel naprosto vhodná a funkční odpočívadla…

Dneska je to na těch silnicích strašné…

Ze všeho nejhorší je ale demence ostatních účastníků silničního provozu. Osobní automobily, které se zjevují kousek před vámi asi z jiné dimenze, jezdí nesmyslně pomalu, nedávají vám přednost, na semaforech si nejsou moc jistí ani na zelenou, náhodně bourají v situacích, kdy to prostě nedává smysl, a opravdu nejhorší je jejich věčné zpomalování téměř až do zastavení na úplně každé křižovatce, i když jsou do dálky vidět prázdné komunikace a oni ještě k tomu třeba jedou po hlavní silnici…

Hra svými řidiči pořádně brnká hráči na nervy a prakticky ho nutí předjíždět v zatáčkách a na plné čáře, protože jinak byste se do svého cíle taky nikdy nemuseli dostat. Z hlediska dodržování pravidel hra nabízí klasiku – pokuty za nedodržení rychlosti, jízdu na červenou a nehody, po nichž je potřeba kamion opravovat (a tankovat).

Správa vaší garáže ale neohromí, kamionů je pomálu a míra jejich vylepšování je oproti české konkurenci (pro kterou Truck Driver konkurencí opravdu není) vyloženě žalostná. A pokud byste těch výtek v rámci jízdy měli náhodou málo, tak minimapa neumí rotovat (obecné nastavení je trestuhodně strohé) a hra vám neumí prozradit zbývající vzdálenost do cíle převáženého nákladu.

zdroj: Youtube

Obecně je hra velice neodladěná, plná bugů a závažnějších chyb – například se nadobro zasekla ve foto módu (který samozřejmě vzhledem k řečenému nebudete moc mít důvod používat) a musel jsem ji celou restartovat. Na dnešní poměry by šlo i o podprůměrný early access, ale fakt, že si někdo za něco takového účtuje plnou cenu, je opravdu na zamyšlenou.

Ehm, příběh?

Přiznám se, že k Truck Driver: The American Dream mě ze všeho nejvíc lákala přítomnost příběhu. Ne snad proto, že bych doufal, že by mohl být nějaký silný a zajímavý. Ale mít vedle sebe spolujezdce, s nímž si na dlouhých cestách povídáte, znělo jako velmi příjemná změna oproti čistě solitérním Truck Simulátorům.

A zpočátku to skutečně bylo sympatické osvěžení. Čeká na vás dokonce velmi strhující úvod, kdy se ženete domů, zatímco opodál běsní tornádo, a kdyby hra nebyla tak ošklivá, mohlo jít o vyloženě epickou scénu. Nicméně spolujezdeckého klábosení je ve hře nakonec až příliš, není vůbec zajímavé a ve výsledku je vlastně otravné.

zdroj: Soedesco

Máte kráčet ve stopách vašeho otce, legendárního řidiče kamionu, kterého znal každý v regionu a který zemřel v té úvodní scéně s tornádem. Musíte se proto seznámit s mnoha nezajímavými postavami, zatímco vás na telefonu otravuje vaše drahá polovička, pro kterou ale nejste vůbec drazí vy, jelikož trávíte moc času za volantem.

Do toho vám volá velmi milující máma, na kterou je ale hlavní „hrdina“ Nathan naprosto bezdůvodně hnusný, a ještě si to sám po agresivním zavěšení vyčítá, ale nic moc s tím nedělá. Zkrátka a dobře se potvrdilo, že podobné hry jsou bez příběhu vlastně lepší – už po ničem takovém radši nebudu toužit a budu si dál užívat samotu (i když vzhlížím ke hře Star Trucker, kde by se rozhovory měly omezit jen na občasné poklábosení s jinými kamioňáky skrze vysílačku).

Asi mám jiné sny

Truck Driver: The American Dream měl určité předpoklady zazářit alespoň v nějakých oblastech, ale nakonec se na něm opravdu těžko hledá něco vyloženě pozitivního a zábavného. Doporučit ho můžu jedině v případě, že vám na nových konzolích opravdu chybí možnost zajezdit si s kamionem.