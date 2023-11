EA Sports WRC – recenze

21. 11. 2023 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Závodní hry s licencí World Rally Championship (WRC) se začaly objevovat po roce 2000 a slavná značka šla v průběhu let z ručky do ručky. Chvíli byla v náručí třeba italských Milestone, aby ji pak na sedm dlouhých let převzali francouzští Kylotonn, kteří se postarali o sedm dílů od WRC 5 po WRC 10, přičemž celou ságu zakončili v roce 2022 s WRC Generations.

Tehdy totiž opět došlo ke změně práv a za mě se značka konečně dostala tam, kde měla být už dávno – ke specialistům z Codemasters. Codies mají totiž rally v krvi odjakživa, když vedle sérií F1 a Grid stojí hlavně za Colin McRae Rally, Dirt a Dirt Rally. Na papíře by tak šlo o splněný sen, ale jak se říká, na papíry se nejezdí, tak jak je to s novinkou EA Sports WRC doopravdy?

S prachem o závod

Už víme, že Codemasters mají velmi pěkný rodokmen závodních her, ale vyloženě se značkou WRC tolik co do činění zatím neměli. Mají obrovské zkušenosti s vlastním enginem Ego, který se ale rozhodli v tomto případě vyměnit za Unreal Engine. Takže se nám schází hned dvě novoty, s nimiž se vývojáři museli poprat. A zvládli to někde dobře a jinde o poznání hůř.

Předně si ale musíme vyjasnit, že jízda v EA Sports WRC je skvělá. Možná vás překvapí, že nejde o úplnou simulaci, ale pocit ze závratné rychlosti na úzkých silničkách lemovaných stromy či strmými srázy je tu prostě velmi silný.

Jízdní model je velice snadno uchopitelný, ale chvíli potrvá, než vám řízení vašeho prvního vozu přejde opravdu do krve. Poté se vám hra královsky odmění, když jste konečně spjatí se svým závoďákem, rozumíte si, znáte jeho váhu, přetáčivost, nedotáčivost, sílu brzd a chování na každém povrchu za každého počasí.

zdroj: Codemasters

Každá zdárně projetá zatáčka tak akorát na hraně vám vykouzlí úsměv na tváři, zatímco u každé chyby víte, že si za ni můžete jen a pouze sami. Tedy většinou, ale o tom později.

Není to vždycky dokonalé, například chování aut na asfaltu je možná málo předvídatelné, respektive se smykem v zatáčce můžete v mnoha případech skoro počítat a jen čekáte, zda zase budete muset řešit půlky svírající situaci.

Ale na šotolině je EA Sports WRC neskutečně sebevědomé a nejzábavnější. Rozbahněné tratě za deště představují očekávatelnou výzvu, stejně jako zasněžené severní země. Ovládání jako takovému tedy nemám co vytknout, a co si budeme, na závodní hře je to to vůbec nejdůležitější.

Do karet mu hraje fakt, že rozdíly mezi jednotlivými vozy a zejména pak mezi jednotlivými kategoriemi a hnacími nápravami jsou propastné a na každé auto si proto musíte chvíli zvykat a krotit ho jako divokého mustanga (koně, ne toho od Fordu).

zdroj: Codemasters

Vozidel je tu na 80 od těch nejmodernějších s hybridním pohonem po historické kousky a našince jistě potěší, že se posadí za volant jak nejnovějšího, tak nejstaršího zástupce od Škody v podobě Fabie (a řídí se opravdu skvěle).

I samotné erzety, kterých je ve hře opravdu požehnaně a mohou čítat pouhých 7 kilometrů, ale také klidně přes 30, jsou pěkně vymodelované, plné hupánků a skokánků (skoky jsou mimochodem zpracované velice realisticky a úplně při nich vidíte ta videa na YouTube ze skutečných rally).

Historická jízda

Nicméně v této fázi narážíme na zastaralost celé hry po technické stránce. Tratě jsou až příliš dokonalé, asfalt čerstvě vylitý, šotolina bez jediné ďoury. Sakra vždyť už GTA 5 má silnice velkoměsta plné neuměle vylitých záplat a děr, na které tamější auta adekvátně reagují. A to se bavíme o otevřeném světě!

Tady máme hru, která vás hodí na klikatici bez možnosti volby trasy, kde jde o terén především, ale vy se prakticky vůbec nemusíte strachovat, že byste třeba píchli o nějakou nerovnost (defekt je přítomný, ale dojde k němu spíš po tvrdém nárazu do svodidel/stromu/skály).

zdroj: Codemasters

Čestnou výjimkou jsou nové závody typu „regularity rally“, které můžete znát třeba jako setinové rally, v nichž musíte jet průměrnou rychlostí například 50 km/h a v přesně daný čas projíždět záchytné body.

V některých těchto závodech jsou tratě neskutečně detailní, plné obrovitých děr, středových pupíků na polňačce či nejrůznějších rýh a obrovských „vrásek“. I v tak malé rychlosti se jízda jeví nebezpečná a je to docela jiný, ale stále velmi intenzivní zážitek.

Nicméně je to jen ochutnávka, prezentace toho, jak zajímavý povrch může být. Jenže těchto závodů je tu pomálu a na naprosté většině běžných erzet se ničeho takového nedočkáte.

EA Sports WRC vás navíc jen těžko ohromí svou vizuální stránkou. Přechod na nový engine zkrátka v praxi nedopadl tak, jak bychom očekávali. Už jen pohled do zpětného zrcátka je například vyloženě žalostný. Jistě, není mnoho důvodu dívat se za sebe, ale i tak to celkovému dojmu zrovna nepomáhá.

zdroj: vlastní video redakce

Navíc prostředí je většinu času mdlé, textury až moc často vypadají jako textury, vegetace na vůz prakticky nereaguje a dochází k nepěknému prolínání modelů, déšť i sníh mají do reprezentace skutečného počasí hodně daleko a fakt, že se dřevěný plot či dopravní značka po nárazu ani neohne a způsobí škody pouze na vašem autě, je v dnešní době opravdu směšný.

A aby toho nebylo málo, jsou tu i vyložené technické problémy, zejména trhání obrazu, ke kterému docela často dochází při krátké cutscéně sledující váš vůz před samotným závodem (naprosto nechápu, proč si něco takového tvůrci nepohlídali, když to tak strašně bije do očí), a pak i během některých závodů v některých momentech, kdy se takové záškuby automaticky postarají o ztrátu kontroly nad vozidlem, jeho let pryč ze silnice a vaší konečné v soutěži.

Něco takového nemá v bleskurychlém rally, kde záleží na každé vteřině, co dělat. Vyloženě to kazí zážitek a nutí vás závody opakovat (není tu žádné přetáčení času, v závislosti na obtížnosti máte několik možností restartu). Prostě škoda.

Co ale hře musím nechat, je ozvučení, které je naprosto fantastické. Vozidla znějí vyloženě parádně, je tu obrovský rozdíl při pohledu zpoza volantu a zpoza auta, nárazy jsou správně tvrdé a píchlá pneumatika pěkně plandá, aby se po čase prořezala a začal se ozývat kovový zvuk, když dře ráfek o vozovku.

zdroj: Codemasters

V takové chvíli se vozidlo stává opravdu špatně ovladatelné a stojíte před důležitou volbou – zkusit to dojet a riskovat, že auto rozsekáte ještě víc, nebo ztratit spoustu času výměnou kola? Co se poškození týče, vizuálně to není nic převratného, ale karoserie se muchlá, nárazníky i dveře odpadávají a na hardcore nastavení nejdete pro jízdu ovlivňující závadu daleko. A pokud náhodou sjedete ze srázu, odkud je vyproštění nemožné, ani nemrknete a v závodě jste skončili.

Stavíme a budujeme kariéru

Po stránce jízdy si tedy EA Sports WRC zaslouží pochvalu, z hlediska vizuální a technické stránky je hodně co zlepšovat. Tak co ten zbytek? Hra nabízí poměrně velké množství režimů od autoškoly, která vás naučí řídit, přes rychlou hru, časovku, šampionát, speciálně vytvořené závody inspirované historií a multiplayer až po to hlavní, tedy kariéru.

Tu můžete rozjet rovnou od vrcholné soutěže WRC, nebo se k ní poctivě propracovat z WRC 2 či rovnou Junior WRC. Zároveň můžete jet v některém ze skutečných aut, nebo si vytvořit své vlastní. Ano, je tu možnost postavit si závodní speciál z jednotlivých součástek, jako je motor, převodovka, brzdy i vizuální prvky.

Na tuhle funkcionalitu jsem se strašně těšil, abych záhy zjistil, že je vlastně velmi, ale velmi povrchní. Jednotlivé díly se od sebe zas tak neliší, ty nejlepší se od těch nejhorších vzdalují cenovkou o tak směšné částky, že není prakticky žádný důvod sahat po nespolehlivých dílech z bazáče a ať se budete snažit sebevíc, z těch několika málo nárazníků a kapot moc hezké auto neposkládáte.

Jediné, co mi takzvaný builder dal, je dobrý pocit, že jezdím za svůj tým se svým autem, ale v rámci kariéry jsem měl jen velmi málo důvodů se do builderu vracet a dělat nějaké změny. Osobně bych byl rád za mnohem větší hloubku, ale na druhou stranu, EA Sports WRC je po všech stránkách poměrně přístupnou hrou, takže je možná fajn, že tu stavbou nemusíte trávit hodiny, ale máte za pár kliků hotovo a jde se jezdit. Kvůli tomu jste tu ostatně především.

Kariéra se pak dělí na sezóny – co sezóna, to jeden rok, tedy desítky týdnů. V každém týdnu musíte absolvovat jednu událost – nejčastěji to budou závody, ať už jednorázové, nebo v rámci různých šampionátů včetně samotného WRC.

Ale jsou tu i jiné věci. Můžete například celý týden strávit tím, že vytvoříte nové garážové stání, najdete nového mechanika, vylepšíte svého šéfinženýra, případně prostě a jednoduše necháte svůj tým odpočinout.

Mechanici vám poskytují výhody (pokud nejsou vyčerpaní) jako například snazší opravy konkrétních dílů, zatímco jejich šéf po vylepšení tyto opravy zlevňuje o jednotky procent. Obojí mi – stejně jako stavba vozu – přijde příliš povrchní. Je fajn, že to tu je, ale když už to tu je, mohlo to mít větší hloubku a viditelnější dopad na hru.

zdroj: Codemasters

Co mi ale vyloženě sedlo, je přítomnost vašeho sponzora. Sami tu žádné peníze nemáte. Máte jen rozpočty – na garáž, tým a opravy. Pokud se budete držet v jeho mezích, váš vztah se sponzorem se bude zlepšovat (po čtyřech bezchybných týdnech). Pokud ale jednou tvrději nabouráte a škoda vystoupá do červených čísel, jeho mínění o vás jde okamžitě dolů.

Kromě toho si pro vás sponzor přichystá ještě trojici různě důležitých milníků pro celou sezónu, ať už je řeč o umístění na bedně v hlavní soutěži, o počtu celkových výher napříč celou sezónou či třeba o počtu absolvovaných závodů s veterány. Jděte mu na ruku a dočkáte se přestupu do vyšší soutěže. Zpackejte to a čeká vás další rok v malých, pomalých předokolkách.

Je to příjemný systém, který není až tak mělký jako jiné zmíněné části hry. Pořád není vyloženě robustní, ale týden co týden před vás staví zajímavé volby, jakému eventu se věnovat, jak moc pochlebovat svému chlebodárci a hru si obecně užívat.

Budoucnost WRC?

EA Sports WRC je dobrá hra. Jízdní model je opravdu zábavný a vyrovnává tak fakt, že hra ani náhodou nevypadá jako produkce pro současnou generaci, i když ji najdete jen na současných konzolích. Záseky obrazu jsou ale neodpustitelné a můžeme jen doufat, že časem díky opravám zmizí.

zdroj: Codemasters

Přestože jde o dobrou závodní hru, mnohem víc jde dle mého o dobrou ukázku toho, co by v následujících letech mohlo přijít. Je to první vlaštovka licencovaných závodů od Codemasters, takže opět můžeme doufat, že se celkový dojem s každým dalším dílem bude zlepšovat. A vůbec bych se nebál, že bychom snad na další díl čekali několik let.

Společnost EA bude určitě chtít co nejdříve vyrovnat svou investici do studia Codemasters, což ostatně ukazuje už aktuální hra – je tu placený game pass s oblečky (které vás ale vůbec nemusejí zajímat) a některé závody z režimu Moments (vymyšlené i historií inspirované závody) jsou dokonce zamčené za předplatné EA Play, což v prémiovém titulu opravdu vidět nechcete.

S tímhle ždímáním v případě EA asi musíme počítat, zatímco já jen doufám, že můžeme počítat i s tím, že budoucí díly budou po grafické stránce mnohem víc odpovídat době, v níž vyjdou, že budou po technické stránce odladěné a že v tomto ročníku představené systémy doznají větší hloubky a budou na hru mít citelnější dopad. Začátek nové éry videoherních WRC není špatný, ale je co zlepšovat.